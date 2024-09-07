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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被押　傳民眾黨創黨大老擬推黃國昌暫代主席

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案等爭議，8月底他擬向黨請假3個月，自動申請調查，沒想到卻在9月5日遭收押，一度傳出有創黨大老擬推民眾黨立委黃國昌擔任代理黨主席。不過，黃國昌先前曾表明「不存在代理黨主席問題」；同黨籍中央委員江和樹也在6日表示，「沒有代理黨主席這回事。」

▲▼民眾黨中央召開緊急擴大會議 會後記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨6日宣布，將號召支持者啟動全國開講、抗議司法濫權。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲捲入政治獻金案、4300萬選舉補助款買商辦等爭議，8月29日他親自主持政治獻金說明記者會，並在會中鞠躬道歉，他表明正在思考是否向黨請假3個月，自動申請調查。沒想到隔日檢調便上門搜索柯文哲住家，經過6天鬥法，柯文哲從原本的無保請回，翻轉成被裁定羈押禁見。

▲▼民眾黨中央氣氛 黃國昌 陳智菡 許甫 陸續抵達。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌被認為有望成為代理黨主席，但本人至今仍未鬆口。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲遭收押之後，民眾黨是否會推出代理黨主席，成為各界熱議的話題之一，甚至一度傳出，有創黨大老擬推黃國昌擔任代理黨主席。不過，黃國昌在8月30日柯文哲住家遭搜索時，就曾強調全黨上下一致相信柯文哲的清白，「不存在代理黨主席問題」。

民眾黨6日上午8時在中央黨部召開擴大會議，主要成員包括主央委員跟應變小組成員。關於擴大會議是否談及代理黨主席問題，中央委員江和樹強調，「沒有這回事，沒有代理黨主席」，因為柯文哲是請假，所以沒有代理黨主席問題，「我們本來就不讓柯文哲請假了，更何況他（現在）請假了？」要有代理黨主席，就得有中評委決策下來，中央委員會才能推派，因此這是兩碼子事。

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