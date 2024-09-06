誆有暖暖包、快篩劑騙382萬　奸商判9年4月...法官怒：像詐騙集團

▲賴男於網路誆販售暖暖包與快篩試劑，彰化地方法院重判9年4月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化賴姓科技公司負責人自稱「賴董爺」，4年前於網路稱有「小白兔暖暖包」、又加入醫療群組販售鼻腔、唾液快篩試劑詐取382萬元，8名業者付了錢卻沒收到貨，受騙後聯合提告，賴男否認犯行、認為遭到檢方拘提才無法出貨，法官審理認為，賴至今仍未返還貨款，又有多次詐欺及偽造文書前科，依加重詐欺罪判他有期徒刑9年4月。

判決書指出，賴男2020年11月13日掛名某科技公司負責人，明知並無日本製造之「小白兔」暖暖包，卻在網路販售暖暖包，並以暱稱「賴董爺」販賣GenBody快篩試劑每盒180元，每盒135元販賣Gmate快篩試劑，除了一家業者僅收到快篩試劑198盒外，有多名業者匯款後均未收到，有公司付出195萬餘元後也沒有收到貨。

賴否認詐欺犯行，辯稱這都是正常商業買賣行為，只是債務尚未履行，因為2022年5月22日前都正常供貨，5月22日被檢察官逮捕拘留，隔天剛好是出貨的時間，「被害人聯絡不上我，且公司沒人，才認為我失蹤，並凍結我個人及公司帳戶，也因此沒辦法付款給上游廠商或退錢給客戶，交保出來後也沒辦法解除公司帳戶的警示」。

法官審理，被告接獲被害人詢價後，均要求先付貨款，再以小額、密集、現金提領的方式不斷提領，2022年5月18日更提領到100萬元現金，行徑猶如當下詐騙集團之車手取款手法，其目的無非在於截斷金流去向，隱匿犯罪所得，使被害人無從追償。

法官指出，如果坦蕩，有心正常經營公司，正常運用資金，本於誠信交易，自無需如此迂迴、遮掩。且如因正當事由致無法履約，當即時退款，以免招致詐欺譏嫌。

法官審酌，被告趁新冠疫情期間各界急需快篩試劑機會，假裝有足夠的快試劑或暖暖包，騙取多數被害人的信任，詐騙所得達382萬餘元，在警詢、偵查中及審理中始終否認犯行，迄未返還貨款，雖於審理中與被害人和解，信誓旦旦說7/15日前退款，又改稱8/22日履行，8/26日又改口將於9/15日支付和解金。

又有多次詐欺、偽造文書、偽造有價證券等不法犯行素行不良，人品低劣，專以詐騙為人生事業，並以所得享樂，毫無廉恥，教化遷善可能性甚低，依犯加重詐欺罪、共8罪，判應執行9年4月徒刑。