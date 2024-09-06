139縣道「浪浪」突衝出！女師慘遭擊落骨折送醫　4狗肇事逃逸

記者唐詠絮／彰化報導

139縣道除了有美麗的風景，大批流浪狗群聚也成居民隱憂，今天上午一名在國小任職的柯姓主任，要前往學校上課途中，騎車行經大彰路3段時，4隻流浪狗突然從小徑竄出，柯女閃避不及人車倒地，造成身體多處擦傷，腳骨折送往彰基醫治，由於日前才有居民遭浪狗咬傷，同安村長林子瓏呼籲政府應正視浪狗威脅。

從監視器畫面中可以看到，柯女騎乘在機車道上，行經到巷口時，先是一隻大黑狗竄出，與她相撞後，大黑狗快速跑到對向車道，後方緊跟著2白1黃的流浪狗狗則往反方向飛奔．女騎士摔地受傷，4隻狗狗卻肇事逃逸。

▲國小主任行經彰化139縣道遭狗撞擊骨折。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局據報派員趕往現場，彰化警分局也派員警抵達，並指揮交通避免發生二次車禍；消防員檢視發現女老師右腳踝開放性骨折、右肩封閉性骨折，給予骨折固定、長背板固定後火速送彰基治療，所幸無生命危險。

警方初步調查，這起事故發生在今日上午7時50分許，芬園鄉大彰路三段與大彰路147巷口。柯女騎乘機車沿大彰路三段北往南方向行駛，突然有一群野狗衝出，導致煞車不及撞上摔車，腳有開放性骨折，所幸意識清楚送醫院救治。

協助救人的同安村長林子瓏指出，139縣道八卦山區有爆量的流浪狗群居，已經危急居民的生命安全，也有民眾遭浪狗追，跌倒受傷，日前也曾發生有居民遭浪狗咬傷，多次通報動防所，公所清潔隊抓不勝抓，今天再度發生學校主任遭撞，希望相關單位能正視流浪狗問題的嚴重性。