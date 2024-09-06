台中小草集結！逾10遊覽車將北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

▲民眾黨台中市黨部向藍營喊話站出來為民眾黨發聲，提到「下一個會輪到誰，大風吹會吹到誰還不知道！」（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲遭疑涉京華城容積率弊案收押禁見，台中市黨部今天發出集結令，在臉書上號召小草集結。台中市黨部主委江和樹表示，目前已經確定有超過10多輛遊覽車北上。江和樹更向國民黨喊話，若願意站出來為民眾黨發聲，當然樂觀其成，「說實在的，下一個會輪到誰，大風吹會吹到誰還不知道！」

▲面對網路嘲諷，江和樹也表示，遊覽車上不會有便當、更不會有雙主菜，並說明500元押金用途。（圖／翻攝民眾黨台中市黨部臉書）



江和樹表示，集結活動是由台中市黨部發起，目前各地也陸續回應，台中部分相當踴躍，確定有超過10輛遊覽車北上，「這些人也都已經繳錢」，也呼籲小草們可以共乘北上聲援柯文哲。江和樹不斷強調，500元押金部分，係因為過往發生太多次網路有人灌人數，結果發車時遲遲等不到人，所以決定收押金，屆時報名的民眾上車就會退還，如果沒現身，那就會把500元改捐給民眾黨部，並會開立收據，遊覽車上「沒有便當、沒有雙主菜！」

江和樹提到，國民黨願意幫忙發聲、願意站出來，民眾黨都樂見其成，「因為說實在的，下一個到底會輪到誰，大風吹會吹到誰，還不知道！」

民眾黨台中市黨部今天在臉書發文，號召小草們從台中市黨部發出北上聲援柯文哲主席集結立法院群賢樓，集合地點包括位在南屯區的台中市黨部以及大里的19甲健康公園。台中市黨部也提到，「台中各區小草可以自行集合40位支持者，可以指定在合法上下車的位置指定上車。參與北上每位需匯款500元保證金，並於當天搭車時返還。」