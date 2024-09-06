警爆兼差AV男優…改當書記官卻勾結詐團！他認收6.6萬洩密遭羈押

▲游姓警官遭爆料兼差當「AV男優」，事件曝光後請辭，考上書記官，不料又捲入勾結詐團事件。（資料圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達涉嫌配合不法集團，洩漏個資協助製作假的獨居亡者遺囑，再由名律師蔡鴻燊造假公證，詐騙多名亡者遺留的房產與存款約上億元，其中曾被爆出兼差AV男優的新北地院書記官游立綸也涉案，今(6日)下午法院考量游坦承收受6萬6千元犯案，裁定羈押禁見。

法院裁定羈押禁見理由如下，游就是否收受同案被告轉交之賄款等節之供述於調查局詢問及檢察官訊問時均否認，與同案被告供述並不相符，直到法院訊問時，始坦承收受他人轉交之6萬6000元現金，前後翻異其詞，亦有疑似有湮滅證據之舉，是有相當理由足認游有勾串證人或共犯、湮滅證據之虞。

審酌游身為公務員，且於調查局詢問時自承其明知不得違法查詢個人資料交付他人等語，竟仍將查詢所得之個人資料交付他人而遭作為不法用途，對公共利益危害甚鉅，經依比例原則權衡後，為確保後續追訴程序之進行，故本案應認無法以具保、責付或限制住居代替，而認有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。

游男2021年擔任警專中隊長間，遭爆出兼差AV男優，他雖堅決否認此事，仍自覺受辱，自認無法續任隊職官工作及面對學生辭職，而後考上書記官，在新北地方法院家事法庭任職。未料檢調卻查出游涉嫌勾結詐騙集團，利用職務之便查詢民眾出入境資料牟利，5日將游男帶回，並搜索新北地方法院。檢方複訊後認定，游男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，稍早北院裁定他與另名黃姓共犯收押禁見。