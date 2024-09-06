柯文哲遭上銬羈押　綠委感傷憶當年曾力挺：真的很欣賞當時的柯

▲柯文哲遭當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

北院昨針對京華城案二次召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲遭收押禁見。柯文哲夫人陳佩琪昨也透過民眾黨立委轉述「台灣這個國家怎麼會變成這樣」。對此，綠委吳思瑤今（6日）表示，大家共通的觀點是「柯文哲為什麼會變成這樣？」在柯文哲以素人政治參選台北市長，她也曾經跟著民進黨力挺柯P，相信他的改變成真，「我真的很欣賞當時的柯文哲，確實不勝唏噓，但這也是給台灣從政者很大的檢視跟反省機會」。

對於柯文哲遭羈押，吳思瑤坦言，要很坦率地說，過去擔任市議員時，自己真的很欣賞當時的柯文哲，他確實有素人參政相對素樸、真摯、跳tone但符合新政治形象的個人特質，不過民進黨很快觀察到，柯文哲欠缺一個從政基本核心理念，很多議案跳來跳去、主張前後不一致，個人廉潔上也產生很大的翻轉。

吳思瑤表示，今天很多人在社群上回顧，從柯粉成為柯黑的路程，確實不勝唏噓，但這也是給台灣從政者很大的檢視跟反省機會，也要再次強調，民眾黨跟柯文哲一再操作說在對抗新黨國體制、司法追殺，錯，台灣是成熟民主法治社會，沒有什麼新黨國體制，只有新民粹政治。

吳思瑤指出，若民眾黨執意持續發動全台灣支持者挑戰司法，利用人民良善、對民眾黨僅存的信任綁架國家法治，這樣的新民粹政治確實是台灣的挑戰。

綠委許智傑也感嘆，如果現在真的是新黨國體制，民進黨政治人物怎麼會被起訴？民眾黨怎麼還能天天罵政府？柯文哲第一次怎麼能無保請回？民眾黨應該就事實論斷，辨別是非，否則就等著讓小草唾棄了。