盜用「國慶主視覺」製成商品販售　慶籌會：未經授權的使用屬違法

▲立法院長韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院長韓國瑜身兼今年雙十國慶籌委會的主委，也讓慶籌會日前公布的具中華民國強烈意象的主視覺，引來大眾熱議，不料，現在卻傳出有不肖廠商盜用國慶主視覺製成商品販售。對此，慶籌會今（6日）表示，該作品在法律上享有著作權保護，任何未經授權的使用與商業化行為皆屬違法，應依法承擔責任。

雙十國慶大典進入倒數階段，這也是立法院長韓國瑜第一次身兼雙十國慶籌委會的主委。慶籌會3日在臉書粉專上公開今年的國慶主視覺，「中華民國國旗」的意象出現在主視覺中，並以國旗的青天白日滿地紅的藍、白、紅為主色調，「中華民國」的字體以及「國花」梅花都成為主視覺的焦點。

然而，慶籌會今日表示，近期有商家未經授權，私自使用國慶主視覺作品進行商品印製與販售行為，該行為已涉及侵權。為此，慶籌會嚴正聲明，為保障智慧財產權，將對此事保留法律追訴權，並強烈呼籲各界尊重創作，避免違法行為。

慶籌會強調，國慶主視覺設計作品是為慶祝中華民國國慶所精心創作，承載著國家的意象與精神，更象徵全體國民對於團結、繁榮與希望的共同願景。最後，慶籌會再次提醒，該作品在法律上享有著作權保護，任何未經授權的使用與商業化行為皆屬違法，應依法承擔責任。