經濟學人：台灣汲取以哈俄烏戰爭教訓　阻中國侵犯

▲英國雜誌「經濟學人」一篇文章指出，每場戰爭都是其他軍隊學習的機會。（圖／路透）

文／中央社倫敦5日綜合外電報導

英國雜誌「經濟學人」一篇文章指出，每場戰爭都是其他軍隊學習的機會，俄烏戰爭和以哈戰爭提供豐富的教訓，擔心可能成為下一個攻擊目標的台灣是最熱衷的學生之一。

「經濟學人」（The Economist）的文章提到中國宣稱對台灣擁有主權，矢言最終將透過和平手段或武力收復。根據日本「讀賣新聞」（Yomiuri Shimbun），台灣最新年度軍事評估認為，中國軍力日益強大，但尚未「做好全面入侵台灣的準備」。但還要多久時間才會發生，美國認為中國國家主席習近平要武裝部隊在2027年以前做好準備。

就在哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列幾天後，台灣的國防部成立一個專案小組研究以哈戰爭。時任國防部長邱國正表示，其中一個重點是需要加強情報工作，以避免意外發生。其他人則指出，防空系統面臨被飛彈「飽和」攻擊的危險。

前白宮官員博明（Matt Pottinger）近期出書「沸騰的護城河」（The Boiling Moat），敦促台灣汲取以色列的教訓，甚至聘請以色列專家協助改革台灣徵兵制度，並灌輸「戰士精神」。

文章提到，台灣最近將男性義務役時間從4個月延長至1年，但比以色列3年役期短，且女性不用服兵役。以色列預備役部隊可投入前線作戰，台灣的則是主要負責後方任務。台灣軍事支出自2016年以來幾乎倍增，預定將達到國內生產毛額（GDP）的2.6%，不過仍僅達以哈戰爭前以色列軍事支出的一半左右。

同時就俄烏戰爭來看，凸顯「不對稱」武器的重要性，這樣的武器價格便宜、難以偵測且數量充足。這場戰爭也顯示高強度戰鬥會消耗大量彈藥。對中強硬派想要美國在台灣預先部署武器，如同在以色列和其他地方的做法，但這將引發政治上的緊張局面。

此外，諸如電力供應等重要基礎設施須具備韌性。通訊連結也同樣重要。事實證明，連結星鏈（Starlink）網路衛星對烏克蘭軍隊至關重要。中華電信公司去年11月與低軌衛星供應商一網公司（OneWeb）簽約。

若干人士認為須進一步改革。台灣智庫「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農訴求改革軍隊文化。與此同時，台灣民間團體正在動員，其中的「台灣民主實驗室」與烏克蘭類似團體交流經驗，致力打擊中國假訊息。業餘無線電愛好者也在學習如何在緊急情況下進行通訊。

文章最後指出，或許從以哈戰爭和俄烏戰爭中學到最重要的一課是做好戰鬥準備。台灣需要堅守足夠長的時間以便盟友馳援，但民調顯示，抵抗意願取決於台灣人是否認為美國會保衛他們。令人擔憂的是，2024美國總統大選共和黨候選人川普先前表示，台灣應支付美國保護費。台灣能做很多來強化國防力量，但要影響美國政治，能做的卻很少。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）