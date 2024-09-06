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普丁要停戰了？表態準備與烏克蘭和談　支持賀錦麗入主白宮

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁表示，已準備與基輔和談。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭跨境奇襲並持續挺進俄國庫斯克州之際，一度拒絕與烏方談判的俄羅斯總統普丁5日表示，已準備與基輔和談。他也表示在11月美國總統大選支持賀錦麗。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）問答環節中表示，準備與烏克蘭和談，但談判須根據雙方談判人員於2022年在土耳其伊斯坦堡簽署、後來並未執行的一項協議；這項協議的條文從未公開過。

普丁說道：「我們準備好與他們（基輔）談判了嗎？我們從未拒絕這麼做，但（談判）不是基於一些暫時的要求，而是根據在伊斯坦堡同意並且實際草簽（initial）過的協議。」

烏克蘭8月對俄國庫斯克州（Kursk）發動空前的跨境奇襲，派遣數以千計烏軍越境攻擊並且掌控庫斯克州一些村落。隨後普丁表示不可能與基輔和談。

克里姆林宮重申，俄羅斯出兵烏克蘭後，俄烏雙方原本在2022年春季有望達成一項協議。

至於美國總統大選方面，普丁指出，儘管他是美國前總統川普（Donald Trump）的擁護者，他在11月總統大選支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

普丁強調，美國總統拜登（Joe Biden）「已建議選民支持賀錦麗女士，我們也將會支持她」，「她（賀錦麗）的笑容頗具感染力，顯示她的一切都很好」。

普丁還說，俄羅斯在烏克蘭的主要目標是奪取頓巴斯（Donbas）地區，並表示烏軍突襲庫斯克州後，俄軍正把烏軍從該州「逐漸」往外推。

在拜登宣布退出11月總統大選前，普丁曾說，他喜歡拜登更勝川普，因為拜登是比較容易預測的「老派」政治人物。

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