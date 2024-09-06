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大陸 大陸焦點 特派現場

「小石寶寶的行李」賣爆！陸流行「養石頭」　醫：00後的情感慰藉

近期，中國年輕人間掀起一股「寵物石頭」熱。（圖／翻攝微博）

▲近期，中國年輕人間掀起一股「寵物石頭」熱。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近期，中國年輕人間掀起一股「寵物石頭」熱，不少年輕人會給石頭貼上眼睛、穿衣打扮，甚至為其取名、過生日等。有精神科醫生認為，寵物石頭的走紅，反映了當代年輕人孤獨的現狀。

據《香港01》報導，這種「寵物石頭」大多流行在20多歲的「00後」年輕人之間，他們會替自己的寵物石頭貼上眼睛，布置精緻小窩，打扮衣著。有年輕人告訴媒體，雖然第一次聽到有人養石頭的消息覺得很荒謬，但自己好奇的嘗試過後，似乎也能理解這種感覺。

如今，不僅網路上還有愛好者專門製作了《石頭飼養攻指南》，還有年輕人開店以此為生。一名綽號「葉子」的年輕女性，並與採石場長期合作，取得篩選過後形狀、大小合宜的鵝卵石，再自行精選、清洗，給石頭拍「證件照」然後在網路上架販售。

葉子還為這些石頭們準備了很多小道具，讓它們看起來更像寵物，比如她會為石頭配置自己的身分證，並且依據石頭的特色取名。

葉子表示，店內銷售情況最好的商品，是一款包含寵物石頭的套裝「小石寶寶的行李」，內含一塊2至7厘米大小的石頭、1張小石身份證、1本飼養手冊、1頂草帽、1個草窩和若干表情貼紙。上架短短兩個月，經已完成過千單交易，月收入逾萬元。

葉子表示「小石寶寶的行李」上架短短2月，經已完成過千單交易。（圖／翻攝微博）
▲葉子表示「小石寶寶的行李」上架短短2月，經已完成過千單交易。（圖／翻攝微博）

除此之外，網上還有不少由寵物石頭衍生出的周邊商品，包括護膚乳、衣帽、飲料、提包、度假套裝等。淘寶工作人員透露，今年淘寶上寵物石的開店量、銷售量都有明顯上升趨勢。消費者集中在上海，年齡主要是95後到00後，且約八成的消費者為女性。

對於寵物石頭的走紅，浙江大學醫學院附屬精神衛生中心抑鬱障礙科醫生尹肖雯表示，養寵物群體以年輕人居多，這是因為年輕人普遍比較孤獨，他們在情感上渴望陪伴、被包容和接納，寵物成了年輕人的情感慰藉。

尹肖雯表示，自己小時候也有屬於那個年代的寵物，比如電子寵物，包括幾年前流行的《旅行青蛙》，對年輕人來說都是低成本滿足情感需求的一種方式。當經濟狀況不允許養貓養狗的時候，年輕人就會轉向更為低成本的「寵物」，比如石頭。她本人其實也支持年輕人養寵物，因現時年輕人主動照顧和施予別人的機會其實很少，在悉心照料寵物的過程中，可以收獲付出的滿足感，「這也是一種收獲」。

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