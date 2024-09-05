女開車驚覺「屁股熱熱的」突冒火煙！停路邊5分鐘　女騎士追撞噴飛

▲廂型車突冒火煙，女駕駛急停路邊5分鐘求救，不料後方女騎士追撞噴飛。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

金門5日晚間約7點30分發生一起火燒車引發的追撞事故，一名疑似「單幫客」的婦人開廂型車由金城往金湖方向行駛，途中駕駛座突冒出火花，嚇得她趕緊停車報案求救。不料，後方一名機車女騎士疑因天色昏暗、視線不佳，直接追撞廂型車左後方車尾噴飛倒地，嚇得婦人當場腿軟。警消獲報趕抵後射水降溫，並將傷者送醫。

廂型車女駕駛表示，車子今天才剛進廠保養完就發生事故，沒想到她開車行經伯玉路近開瑄國小附近修車廠路口時，突然感覺「屁股熱熱的」，往方向盤下方一看，竟驚見火花，還傳來燒焦味，嚇得她趕緊把車停路邊的機車道，並報警求援。

▲廂型車女駕駛疑似「跑單幫」維生，趕單又遇上車輛故障。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

女駕駛指出，過不到5分鐘，她突然聽到「砰」一聲，還以為車子爆炸，上前查看，才發現是一名女騎士追撞廂型車左後方車尾，受傷倒地，讓她更不知所措，只能一直打電話求援、找人前來幫忙。

警消獲報出動5車10人趕抵救援，除了朝廂型車內射水降溫，也將傷者送醫救治。員警指出，廂型車發生事故後，並未依規定於車身後方30至100公尺路面上放置三角警示牌，加上天色昏暗，機車騎士可能因此沒注意前方路況，也來不及反應，因此撞上事故車輛受傷。

警方酒測後，確認女廂型車駕駛酒測值為0，受傷送醫的女姓機車騎士則需待醫院抽血檢測。至於起火及詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。