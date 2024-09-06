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加州女子監獄淪「獄警淫亂後宮」！　女囚肉身激戰換違禁品

▲▼監獄，囚犯，死刑。（圖／達志影像／示意圖）

▲加州多間監獄的獄警性侵女囚。（圖／達志影像／示意圖）

記者王佩翊／編譯

美國2間由加州州政府經營的監獄傳出有獄警徇私，藉由提供違禁品等其他好處，來換取女囚犯獻身與他上床。其中一間監獄光是在過去2年就有至少數百名女受刑人遭到性侵、性虐，司法部近日也對這些監獄展開調查，強調絕不姑息。

根據《衛報》報導，司法部4日發布新聞稿指出，加州多間監獄發生性虐、性剝削案件，因此對其展開調查，並點名鎖定位於喬奇拉的「中加州女子監獄」（CCWF）以及奇諾的「加州女子矯正機構」（CIW）等2間女子監獄，同時也會評估加州州政府是否保護受刑人免受獄警的性虐待。

聲明中指出，上述2間女子監獄多次涉及獄警以提供特權和違禁品等名目，強逼女囚提供性服務，其中包含不當撫摸、強迫口交、摩擦生殖器和性侵等。有些獄警甚至會直接沒收食物或衛生用品，以逼迫女囚。一旦有人向上檢舉他們的非法行為，獄警還會濫用職權將這些女囚單獨囚禁。

中加州女子監獄前任獄警羅德里格斯（Gregory Rodriguez）被指控近100件性虐待案件，他在職期間多次性侵獄中女囚，將女子監獄當自己的後宮。雖然早在2014年就有受害者檢舉他的惡行，但監獄當時不但沒有解僱他，反而還懲罰了被性侵的受害者。根據法庭紀錄，羅德里格斯直到2022年開始接受調查期間才退休，而他至今仍對這些指控不認罪。

調查發現，2014至2023年間，由加州政府經營的女子監獄就有數百名的女性受刑人表示遭到性虐待，但僅有4名獄警因此被解僱。即使有證據證明獄警虐待，也很少有人因此被起訴。

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