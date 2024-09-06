快訊／拜登次子杭特認「犯9項聯邦控罪」　最高恐被關17年

▲美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）的稅務違規案5日開審，並意外坦承遭指控的9項聯邦指控，他將面臨最高17年的監禁。

綜合外媒報導，杭特涉嫌在2016年至2019年累計逃漏聯邦稅至少140萬美元（約台幣4527萬元）遭特別檢察官魏斯（David Weiss）起訴，被控犯有3項稅務重罪和6項輕罪，罪名包括沒有如實報稅與繳稅、報稅資料不實或造假等，5日於洛杉磯展開陪審團遴選。

原先杭特否認所有起訴罪名，但5日他卻突然改口認罪。律師羅艾爾（Abbe Lowell）表示，杭特希望為了「私人利益」放棄審判，從而避免朋友和家人出庭作證。

法官斯卡西（Mark Scarsi）表示，杭特認罪所有9項指控後，面臨的最高刑罰是17年監禁，並處以50萬至100萬美元（約台幣1617萬元至3234萬元）的罰款，預計將於12月16日宣判。

事實上，杭特在認罪之前曾提出「阿爾福德認罪協議」（Alford plea），也就是被告在法庭上同意對其控罪進行抗辯，但堅持無罪，即不承認自己的犯罪行為；但司法部檢察官當庭表示，他們不會接受這項請求。

路透社指出，檢察官只有在極少數情況下，才會同意「阿爾福德認罪協議」請求，且需獲高層人員批准。

5日的逃稅審判是杭特今年第2次聯邦刑事訴訟程序。杭特在今年6月因與持槍和吸毒有關的指控被判有罪，成為美國歷史上首位犯罪被定罪的在任總統之子。