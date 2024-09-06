川普邀馬斯克「領導政府效率委員會」　他爽快答應：免酬勞

▲川普邀馬斯克領導政府效率委員會。（圖／路透）



文／中央社

美國共和黨總統候選人川普5日表示，如果當選將成立一個由特斯拉執行長馬斯克領導的「政府效率委員會」，削減不必要開支。他並強調美國製造，將把生產美製產品的企業稅率降至15%。

川普（Donald Trump）5日在紐約一場演說中闡述經濟政策。他說，「政府效率委員會」（Government Efficiency Commission）將對聯邦政府進行「全面財務和績效審計」並且提出「積極改革建議」，目標是消除詐欺和不當支付。

川普表示，「政府效率委員會」將由創辦Space X、特斯拉（Tesla）、Neuralink的馬斯克（Elon Musk）領導。川普和馬斯克8月在X平台對談，當時，馬斯克就向川普建議成立一個專注於政府開支的委員會，作為應對通貨膨脹的策略。

馬斯克5日在X平台回應，「如果有機會，我期待為美國服務」，他並表示自己不需要報酬、不需要頭銜。華爾街日報指出，馬斯克領導的SpaceX和特斯拉受聯邦機構監管，他涉入政府效率委員會，可能會產生利益衝突的問題。

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7 — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2024

美國總統大選辯論將在10日舉行，經濟議題是這場選舉的一大戰場。

川普演說也強調「美國製造」，指出未來如果他當選，將把生產美製產品的企業稅率降至15%。他喊話，「我的訊息很簡單，在美國製造你的產品，而且只在美國製造」。

目前美國企業稅率是21%。川普的對手、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）此前表示，支持將稅率調升至28%。

川普也重申將更加擁抱加密貨幣。此政策受到部分科技新創人士擁戴。

川普還表示他將撤銷「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）尚未動用的資金。「降低通膨法」一大目的是要推動美國綠色能源發展。

針對困擾許多美國人的「住房問題」，川普表示將致力降低住房成本，並且開放部分聯邦土地用來建設住房。

川普演說也為關稅政策辯護。他之前提議對進口商品徵收10%到20%的關稅，並對中國商品徵收更高的稅率，以促進國內製造業。

根據華爾街日報的最新民調，當選民被問到誰更適合處理經濟問題時，川普領先賀錦麗8個百分點，處理通膨問題上，川普領先賀錦麗5個百分點。