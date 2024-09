川普邀馬斯克「領導政府效率委員會」　他爽快答應：免酬勞

▲川普邀馬斯克領導政府效率委員會。(圖/路透)



文/中央社

美國共和黨總統候選人川普5日表示,如果當選將成立一個由特斯拉執行長馬斯克領導的「政府效率委員會」,削減不必要開支。他並強調美國製造,將把生產美製產品的企業稅率降至15%。

川普(Donald Trump)5日在紐約一場演說中闡述經濟政策。他說,「政府效率委員會」(Government Efficiency Commission)將對聯邦政府進行「全面財務和績效審計」並且提出「積極改革建議」,目標是消除詐欺和不當支付。

川普表示,「政府效率委員會」將由創辦Space X、特斯拉(Tesla)、Neuralink的馬斯克(Elon Musk)領導。川普和馬斯克8月在X平台對談,當時,馬斯克就向川普建議成立一個專注於政府開支的委員會,作為應對通貨膨脹的策略。

馬斯克5日在X平台回應,「如果有機會,我期待為美國服務」,他並表示自己不需要報酬、不需要頭銜。華爾街日報指出,馬斯克領導的SpaceX和特斯拉受聯邦機構監管,他涉入政府效率委員會,可能會產生利益衝突的問題。

I look forward to serving America if the opportunity arises.



No pay, no title, no recognition is needed. https://t.co/5PSNtjBQn7