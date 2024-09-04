桃市議員張肇良關說違建案　龍潭區長、前區長涉圖利遭約談

▲桃園地檢署指揮桃園市調處搜索龍潭區公所，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝約談到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員張肇良於2019、2020年時任市府顧問期間涉嫌向區公所關說違建案，使該違建順利出租給超商。桃園地檢署於7月中旬指揮桃園市調處搜索，並帶回張肇良等12人約談，複訊後聲押張肇良獲准。今（4）日，檢方再度指揮市調處搜索龍潭區公所，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝帶回訊問，將釐清2人是否涉及圖利，預料市調處訊問後晚間將移送桃園地檢署複訊。

桃園市調查處今年接獲檢舉，指稱時任市府顧問的張肇良，曾為龍潭區某處興建中鐵皮屋違建向區公所關說，據了解，龍潭區公所原認定該違建屬A類違建，理應「即報即拆」，但建物業主曾向區公所陳情，並私下透過時任市府顧問的張肇良向區公所關說，公所因而未向市府建築管理處回報，使得該建物得以持續興建完工，目前已出租給超商營業。

桃園地檢署7月17日指揮桃園市調處發動搜索，帶回張肇良等12人進行約談，認為張肇良涉嫌重大，向法院聲押獲准，目前張仍在桃園看守所關押中。

此外，據指出，張肇良關說違建案過程中，業主與區公所人員之間是否有對價關係，檢調仍在進一步釐清中，因此今天上午發動搜索區公所後，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝帶回桃園市調處偵訊，以釐清是否涉及圖利，目前市調處仍在訊問黃、胡2人，預計晚間完成訊問後將移送桃園地檢署複訊。