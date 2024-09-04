　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃市議員張肇良關說違建案　龍潭區長、前區長涉圖利遭約談

▲桃園地檢署指揮桃園市調處今天搜索龍潭區公所，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝約談到案，以釐清與市議員張肇良時任市府顧問期間關說違建案是否涉及圖利。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署指揮桃園市調處搜索龍潭區公所，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝約談到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員張肇良於2019、2020年時任市府顧問期間涉嫌向區公所關說違建案，使該違建順利出租給超商。桃園地檢署於7月中旬指揮桃園市調處搜索，並帶回張肇良等12人約談，複訊後聲押張肇良獲准。今（4）日，檢方再度指揮市調處搜索龍潭區公所，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝帶回訊問，將釐清2人是否涉及圖利，預料市調處訊問後晚間將移送桃園地檢署複訊。

桃園市調查處今年接獲檢舉，指稱時任市府顧問的張肇良，曾為龍潭區某處興建中鐵皮屋違建向區公所關說，據了解，龍潭區公所原認定該違建屬A類違建，理應「即報即拆」，但建物業主曾向區公所陳情，並私下透過時任市府顧問的張肇良向區公所關說，公所因而未向市府建築管理處回報，使得該建物得以持續興建完工，目前已出租給超商營業。

桃園地檢署7月17日指揮桃園市調處發動搜索，帶回張肇良等12人進行約談，認為張肇良涉嫌重大，向法院聲押獲准，目前張仍在桃園看守所關押中。

此外，據指出，張肇良關說違建案過程中，業主與區公所人員之間是否有對價關係，檢調仍在進一步釐清中，因此今天上午發動搜索區公所後，將現任區長黃世琪、前區長胡星輝帶回桃園市調處偵訊，以釐清是否涉及圖利，目前市調處仍在訊問黃、胡2人，預計晚間完成訊問後將移送桃園地檢署複訊。

 【 更多新聞】

港男來台打工當車手　取款100萬放超商廁所...這下慘了

台鐵中原車站開工　張善政：攜手中央打造桃園最具指標區域

腐黑過期蛋製蛋液讓人吃下肚　3黑心商10共犯海削4291萬下場曝

 

 

ET快訊
爸40多歲肺癌走了「18歲兒也中」！台大醫曝1檢查很關鍵
早台新金一步！　中信金：昨已向公平會申請併新光金
柯文哲明早二次羈押庭　北市動員400警力「7點開始」待命
蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X
快訊／柯文哲重開羈押庭　時間確定了
超商提供「特殊傳真」服務要價500元　內行人曝：真有人用
又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答
快訊／U18中華21比0扣倒泰國　複賽首戰對決日本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手全帶回偵訊

柯文哲明早二次羈押庭　北市動員400警力「7點開始」待命

快訊／柯文哲重開羈押庭　北院「開庭時間」確定了

桃市議員張肇良關說違建案　龍潭區長、前區長涉圖利遭約談

快訊／4個分局遭搜索帶走9警　疑竄改紅單低罰...台中警回應了

快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

快訊／柯文哲無保請回被撤銷更裁　北院明重開聲押庭檢辯再對決

彭振聲羈押抗告案尚未裁定　理由曝光：抗告理由書沒簽名　

獨／為奪400坪地找黑道砸墓碑劫遺骨　靈骨塔老闆掛病號獲交保

台中貨車吊臂未收扯落電纜線！路邊轎車擋風玻璃遭砸

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手全帶回偵訊

柯文哲明早二次羈押庭　北市動員400警力「7點開始」待命

快訊／柯文哲重開羈押庭　北院「開庭時間」確定了

桃市議員張肇良關說違建案　龍潭區長、前區長涉圖利遭約談

快訊／4個分局遭搜索帶走9警　疑竄改紅單低罰...台中警回應了

快訊／雲林飼料廠3死1重傷！勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

快訊／柯文哲無保請回被撤銷更裁　北院明重開聲押庭檢辯再對決

彭振聲羈押抗告案尚未裁定　理由曝光：抗告理由書沒簽名　

獨／為奪400坪地找黑道砸墓碑劫遺骨　靈骨塔老闆掛病號獲交保

台中貨車吊臂未收扯落電纜線！路邊轎車擋風玻璃遭砸

台中12警「開假單」貪污圖利！檢調出手全帶回偵訊

「每一場都想投」　陽念希中繼連3K飆151

輔大校長第一人！ 藍易振領軍千里鐵馬環台凱旋

打球首要重視「品行」！周天成：希望把態度傳承下去

早台新金一步！　中信金：昨已向公平會申請併新光金

U18下一戰對日本先發有人選　吳柏宏：換投要快一點

不是看貓、吃泡麵！「打羽毛球」竟是約砲暗號　楊雅喆曝第一真愛

財政部祭7招解「房貸之亂」！督促公股銀行實施貸款留控機制

豊暐上一場遭逆轉暗自落淚　板凳待命隨時保持熱情

王心凌超夢幻造型曝光　穿15kg盔甲「一回家就慘抽筋」

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

社會熱門新聞

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

即／6米高墜落！雲林飼料廠命危3人宣告不治

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便

撤銷理由曝！高院認柯文哲：積極介入京華城案

33歲「小草」墜樓亡　母盼低調完成後事

壓垮柯文哲最後一根稻草？　再爆「上千萬」不明帳目

飼料廠吊臂斷裂3死1傷　疑吊籃超載釀禍

即／檢廉搜索台中警局多個派出所　已有5警被帶走

「沈慶京1習慣」讓檢廉挖到大秘寶　應曉薇助理操翻公務員

更多熱門

相關新聞

腐黑過期蛋製蛋液銷售　3黑心商10共犯下場曝

腐黑過期蛋製蛋液銷售　3黑心商10共犯下場曝

桃園地檢署民生犯罪專組檢察官徐明光指揮桃市調查處偵辦瑞牧食品公司以過期雞蛋交由下游仲毅、新英公司產製過期液蛋銷售案，查出仲毅以虛偽標記進口蛋產地並產製過期進口液蛋案，檢方今（4）日針對吳姓負責人等10人依違反食品安全衛生管理法之販賣逾有效日期、虛偽或假冒食品、三人以上加重詐欺、行使業務登載不實文書、對商品為虛偽標記等罪嫌提起公訴，並對3家蛋商公司依食品安全衛生管理法科以罰金，並向法院聲請沒收不法所得新台幣4291萬8026元。

無故持石塊攻擊拾荒婦害險死　暴怒男10小時後落網下場曝

無故持石塊攻擊拾荒婦害險死　暴怒男10小時後落網下場曝

退休學長「攔阻警車+挑釁所長」這下慘了

退休學長「攔阻警車+挑釁所長」這下慘了

情侶吵架女開門摔死　男只打119沒停車

情侶吵架女開門摔死　男只打119沒停車

不爽手機被沒收　高職生水果刀殺母

不爽手機被沒收　高職生水果刀殺母

關鍵字：

張肇良關說違建案桃檢市調處龍潭區長黃世琪前區長胡星輝

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

《星鳴特攻》上市2週墜毀

味全龍外野手因生涯規劃任意引退

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面