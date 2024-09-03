▲從毒品戰線到槍械追查，嘉縣警鑑識專家分享最新技術。（圖／嘉義縣警察局提供，下同）

地方中心／嘉義報導

查緝毒品犯罪、非法槍彈係政府持續治安重點工作，為貫徹政府全面淨化社會治安之決心，嘉義縣警察局於8月30日舉辦鑑識人員專業講習，提升鑑識人員在毒品和槍械犯罪案件中的勘察專業能力。縣警局表示，除邀請警政署刑事警察局的專家到場指導，也吸引了來自雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等地的鑑識人員，共同參與交流。

嘉義縣警局表示，講習中「毒品初篩分析與非法製造工廠勘察要領」課程由國內知名毒品鑑識專家、刑事警察局理化科謝金霖技正主講。謝金霖技正以其豐富的實務經驗深入探討了毒品初篩分析的最新技術與方法，並詳細介紹了非法製造工廠的勘察要領。參加學員不僅學習了如何快速準確地進行毒品初篩分析，還掌握了辨識非法製造工廠的關鍵。

通過實際案例的分析，了解如何在勘察過程中發現隱藏的線索，並有效地收集證據，為後續的偵查工作提供有力支持。課程還包括法庭上的案例討論，讓參與者能夠將所學知識應用於實際工作中，提升實戰能力。謝金霖技正表示，毒品犯罪日益猖獗，鑑識人員必須不斷更新技術，才能有效打擊犯罪。希望通過這次講習，能夠更好地應對未來的挑戰。

「鑑識人員的槍械犯罪追查之旅」由經驗豐富的槍械鑑識專家、刑事警察局理化科槍彈股蔡依庭警務正授課，內容涵蓋了改造槍枝辨識與鑑定及非法槍械製造工廠的追查技術。蔡警務正展示了現今常見的土、改造槍枝，以及相關的辨識方法，並分享了多起鑑定的經驗，提升參加者在槍械犯罪調查中的專業能力。蔡依庭強調，槍械犯罪的偵查需要高度的專業知識和技術支持。通過這次講習提升鑑識人員的專業能力，在面對相關案件時更加從容。

嘉義縣警察局長李權哲表示，講習不僅促進了各地鑑識人員的專業交流，還為警方毒品和槍械犯罪調查，奠定了堅實的基礎。在面對日益複雜的犯罪手法時，鑑識人員的專業能力至關重要，維護社會治安更促進鑑識技術的提升和跨區域交流，為打擊犯罪貢獻更多力量。