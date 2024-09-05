桃園龍潭現、前任區長涉違建關說案　凌晨複訊後無保請回

▲桃園地檢署昨天指揮桃園市調處將現任區長黃世琪、前區長胡星輝約談到案，經漏夜複訊後已於今天凌晨無保請回。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署昨（4）日指揮法務部調查局桃園市調查處約談龍潭區公所現任區長黃世琪、前區長胡星輝涉及違建關說案，釐清是否有圖利之嫌，其中涉及關說案市議員張肇良已於7月17日經檢察官複訊後認為涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准後，目前仍在桃園看守所關押中，至於2名現任與前區長經檢察官漏夜複訊後，今（5）日凌晨諭令無保請回。

據指出，市議員張肇良於2019、2020年時任市府顧問期間涉嫌向區公所關說違建案，該違建最後順利出租給超商，桃園地檢署於7月17日指揮桃園市調處搜索，帶回張肇良等12人約談，其中張肇良經檢察官複訊後認為涉嫌重大向法院方聲押獲准。桃檢昨天再度指揮桃園市調處發動搜索龍潭區公所，將現任區長黃世琪與前區長胡星輝約談到案，針對2人於區長任內違建關說案是否涉及圖利進行釐清。

桃園地檢署表示，龍潭區現任區長黃世琪、前區長胡星輝昨天以被告身分接獲桃園市調處通知到市調處接受詢問，2人隨即自願到桃園地檢署進行複訊，經檢察官漏夜複訊後於今日凌晨零時20分結束，檢察官諭令2人無保請回，至於2人涉案情節，檢方則以仍在偵辦中，並未多做說明。