禁止孩子「課堂間喝水」　大票家長挺！過來人秒懂老師：同意

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

爆料公社粉專近日分享一張照片，只見有家長在聯絡簿上寫下，「老師您好：想請問老師禁止孩子在課堂間喝水的原因為何？是因為動作太大已影響其他同學嗎？謝謝。」貼文引發討論，就有許多家長狂點頭，「不知道原委，但我們家的連喝水都能一直發出惱人的各種聲音」、「這是基本的尊重」，紛紛力挺老師。

有網友貼出照片，不解詢問，「我就問，老師禁止孩子在課堂間喝水的原因是什麼？是因為怕影響其他同學上課嗎？我真的不懂欸！希望有合理的解釋。」

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▲小孩被禁止在課堂喝水，令家長不解。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文被爆料公社粉專轉發後，就有許多家長一看秒懂，紛紛力挺老師，「這我知道！因為我兒子就是那個上課不能喝水的…他一直把水壺開開關關…喀喀喀這樣！所以我同意不能喝水，真的有夠吵的」、「不知道原委，但我們家的連喝水都能一直發出惱人的各種聲音…」

還有網友表示，「為什麼不問小孩他下課10分鐘在幹嘛？玩到忘記喝水，上課了突然口渴才要喝？」「老師應該在課堂上有告訴學生原因，但是回到家，孩子只告訴家長結果。是不是要先問一下自己的孩子？」、「啊是有多渴！非要上課喝」、「再這樣下去下次就問老師，為什麼中秋節快到了，上課不能烤肉？」

其中一名女網友則分享，「我聽到女兒也說上課可以喝水時，我蠻驚訝的，我記得以前當學生都不行的，但她說她也不是每節都一直喝，只是渴才會拿出來喝，而且也會遵守下課先去尿尿這件事，我覺得師生互相尊重才是重點！」