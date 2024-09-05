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國慶官網出包！8月沒有31日「其他月也有問題」　網愣：2月弄成1月

▲▼ 。（圖／翻攝自報名頁面）

▲出生日期部分有誤。（圖／翻攝自報名頁面，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

國慶籌備委員會祕書長吳堂安表示，9月5日10時至12日24時開放民眾報名觀禮，系統將以電腦抽籤方式抽出500位民眾。然而就有網友點開報名頁面後，發現出生日期部分有誤，今年沒有「8月31日」可以選擇。貼文曝光後，也引發討論。

國慶官網於9月5日10時至12日24時開放民眾報名觀禮，只要年滿18歲且持有我國身分證，均可參加報名，系統將以電腦抽籤方式抽出500名幸運民眾，並於20日12時起，以電子郵件、手機簡訊通知，獲選民眾必須在22日17時前，至信內所附連結點選「確認參加」並送出，才算完成手續。

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點開活動報名頁面後，民眾須填寫姓名、地址、行動電話、電子郵件、身分證字號、出生日期、緊急聯絡人、緊急聯絡人電話及驗證碼。

▲▼ 。（圖／翻攝自報名頁面）

▲▼ 。（圖／翻攝自報名頁面）

然而，有網友在臉書社團「爆料公社」上發文透露，他點開出生日期那欄後，發現今年的8月沒有31日，且今（113）年的其他月分也有問題，今年每個月的最後日期「29+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31+31」。

由於活動必須滿18歲才能參加，因此2006年以前出生才可報名。然而查詢民國95年8月的日期，也沒有31日，且排序似乎有誤。

▲▼ 。（圖／翻攝自報名頁面）

其他網友得知後，紛紛討論道，「套模板好像也不會這樣，到底怎麼做到的」、「周幾也不對，8/1是禮拜四」、「奇怪，我寫出來的怎麼不一樣」、「新的曆法嗎」、「應該是跑了一個月，1月的日期是2月的」、「2月的日期弄成1月的月曆」、「奇怪，這種東西不是程式庫裡面建好的嗎」。

對此，截稿前尚未取得國慶籌備委員會回應。

▼臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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