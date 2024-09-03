開飲料店！岳父母「常到店裡喝免費的」怎麼辦　網狂喊：好小氣

▲岳父、岳母常到店內喝飲料。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有開店，家人可能偶爾會到店內作客。近日有粉專發文拋問，如果身為飲料店老闆，面對岳父、岳母常喝免費飲料，應該要怎麼處理？不過文章曝光後，大票網友都直呼「謝謝爸媽常來看我」、「來喝！盡量喝，順便帶幾杯送好友當公關」。

臉書粉專「爆料公社」日前拋出疑問，如果身為飲料店老闆，面對老婆的爸媽常到店裡面喝飲料又不付錢，「請問你會怎麼跟她爸媽說？」貼文至截稿前已有4000多人按讚、5000多則留言，討論相當熱烈。

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底下就有不少網友直呼，「每天來也沒關係」、「想喝隨時來」、「想喝多少就喝多少」、「喜歡嗎？要走的時候多塞幾杯一起帶走」、「想喝什麼盡量喝，要回家了再多帶幾杯回去」、「如果來喝飲料，應該要再另外配點零食才對」、「謝謝你們常常來這裡帶動人氣」、「小孩子都喜歡阿公、阿嬤，要常來喔！喝好喝滿」。

還有網友則表示，「是能多會喝」、「他女兒嫁給你真的很可憐」、「好小氣的男人」、「格局就那麼點大而已嗎」、「也太小氣了吧！飲料是能有多少錢啊」、「連這點小錢都要計較也是蠻可憐的」、「飲料成本超低還怕人喝」、「就算是天天不也就一兩杯飲料而已，還是讓老婆父母喝的是要說什麼？拜託別那麼小氣好嗎」。