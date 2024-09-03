上課2天「北市4高中生請心理假」　教育局：4情況自我評估





▲高中職身心調適假全面上路，上課2天，北市已有4名高中生請假。（圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

高中職學生「身心調適假」今年8月起全面上路，學生每學期可請3天。據台北市教育局統計，開學上課日2天，已有4校共4名學生申請。教育局也製作關懷小卡，提醒學生若遇到情緒低落、課業壓力、同儕排擠，以及對未來感到徬徨等問題，即可評估是否請假自我調適。

依教育部發布「高級中等學校學生身心調適假實施注意事項」，身心調適假以「半日」或「全日」為申請單位，請假不需要檢附證明，但須取得家長同意。此外，申請身心調適假者不得領全勤獎，定期學業成績評量期間也不適用。

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中小學上周五開學，據北市教育局統計，截至昨天為止，北市公私立高中職已有4校共4名學生請身心調適假。也就是開學上課日2天就有4名學生申請使用。

為讓學生清楚身心調適假適用情形，北市教育局特別製作「身心調適假關懷小卡」，小卡正面提醒學生身心調適假請假規則，並在小卡背面以「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」簡單的自我檢核項目，若有上述困擾，可評估是否請假重新調整情緒，但也提醒學生不要為了享樂或逃避請假。

教育局指出，配合教育部增設身心調適假，北市校務行政系統及酷課APP線上請假系統亦同步更新，學生經評估自我情緒嚴重低落時，可以透過線上完成身心調適假請假手續，不僅保障學生的隱私，學生家長與學校也能即時掌握學生的請假狀況，定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。