變態攝影師誘2蘿莉拍「戀足」寫真　加碼變淫片還PO網賺錢

▲兩名少女被色影師誘拍清涼影像。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓男子在網路上認識少女小愛（化名）和小莉（化名），他以拍「戀足寫真」為由，將兩名少女分別騙到租屋處，穿上性感裸露的衣服拍寫真，最後還騙說如果拍私密片還可以賣更多錢，趁機對少女性交，事後鄭男將相片、影片上傳，收錢供網友觀賞，但卻沒有分紅給兩少女，兩名少女氣得提告。法院審理後，依違反兒童及少年性剝削條例判鄭男徒刑2年4月。

判決指出，鄭男是在臉書上以攝影師名義結識少女小愛，他向小愛提議可以拍攝「戀足」主題的照片，並約定將照片放置付費平台賺錢後分紅，於是兩人相約2022年5月1日下午，到鄭男的租屋處拍照，小愛一開始穿著裸露服裝拍猥褻照片後，鄭男就提議如拍攝更大尺度裸露照片，可以賣得更好之價錢等語，小愛同意後，褪去身上衣物，讓鄭男磨蹭，鄭男趁機硬上小愛。

鄭男後來又在網路上認識小莉，以同樣手法約她拍攝穿著情趣衣的清涼照片，以及和露出私密處的猥褻照片、影片。

鄭男後來將小愛和小莉的照片和影片上傳到網路，供網友付費觀賞，後來鄭男拿到5000多元，卻遲遲沒有跟兩名少女分紅，兩少女於是報警提告。

法院審理時，鄭男辯稱2名少女看起來很成熟，不知道她們是未成年，而且拍照都經過兩人同意，但法官根據相關事證不採信他的辯詞，依違反兒童及少年性剝削防制判徒刑2年4月，全案可上訴。