遭繼父蒙眼性侵！10歲女童蒐證自救：你們快離婚　母斥她說謊

▲桃園10歲女童遭繼父侵犯，向母親求救，但母親卻不採信她的說詞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名10歲女童曾向母親反映遭繼父侵犯，但母親並不相信，而後女童又再度被侵犯，這次她刻意不清洗下體，又寫紙條將性侵過程記錄下來交給母親，還蒐集繼父掉落在她身上的毛髮，並要求母親直接摸她下體，想證明繼父對她使用潤滑液。母親聽了雖帶她報警驗傷，女童陰道內也驗出繼父DNA，但母親仍堅稱女童誣陷她丈夫，不過桃園地院審理，判定繼父侵犯女童，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年6月徒刑。繼父再上訴被駁回。可上訴。

判決指出，這名繼父於前年9月19日晚間，趁妻子還沒下班，在住處房間要求10歲繼女小安(化名)用口罩和棉被蒙住眼睛，強行性侵得逞。案發後小安告知母親遭到侵犯，母親也帶她去警局報案並驗傷，檢驗結果發現，小安除了處女膜有陳舊性裂傷外，外陰部和陰道深處也驗出繼父的DNA。

小安哭著證稱，她做錯事情的時候，繼父會拿水管打她的屁股，她會怕繼父，所以沒有反抗繼父「碰觸上廁所的地方」，且繼父不是第一次性侵她，所以案發後繼父叫她去洗澡，她故意不清洗下體，洗澡時她在手臂上撿到一根不屬於她的毛髮，也交給媽媽，希望媽媽能拿去檢驗，另外她也用筆記本紀錄發生的事情交給媽媽看。

而筆記除了描述繼父性侵她的過程，還包含「上一次說的是真的，只是沒留證據（注音）而以(已)」、「你們快離婚（注音）！」、「他就是留家裡X我妹妹（注音）」、「他可不會承認自己幹過這種事，你還是摸我妹妹（注音）看看有沒有滑滑（注音）的比較實在」等語，極力想以各種證據取信母親。

不過繼父在審理時辯稱被誤陷，母親也證稱，小安在2月時就反映繼父在她下面抹冰冰的東西，9月20日早上，小安又哭哭啼啼地要她摸下體，如果有摸到滑滑的東西，知道她說的是真的。不過她認為小安平時會對生活細節說謊，雖然小安陰道驗出繼父的DNA，但案發當天出門前她曾和繼父發生性關係，她懷疑小安先自己擦潤滑液，再拿他們性愛用的衛生紙擦拭自己的陰部，另小安的處女膜雖檢驗出陳舊裂傷，也可能是暑期密集騎腳踏車去圖書館借書引起的。母親甚至表示「不論檢驗出來的結果是如何，我就是不相信小安說的話」。

法官檢視相關證據，認為小安年僅10歲，卻指證歷歷，加上紀錄顯示，小安在社工訪談時拒絕陳述遭性侵過程細節且不自主流淚，對母親未能保護她遭繼父性侵感到生氣，疑似因性侵害事件產生創傷等情，判繼父犯行屬實，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年陸6月徒刑，繼父再上訴被駁回。可上訴。

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