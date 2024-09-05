快訊／對流旺盛「4縣市大雨特報」　雷雨狂轟2地

▲部分地區午後出現大雨甚至大雷雨。（圖／記者林東良翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（5日）下午1時40分針對4縣市發布大雨特報，並針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，低窪區慎防淹水。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，今日颱風外圍環流影響，恆春半島及東半部有局部短暫陣雨，東南部及恆春半島並有局部大雨發生的機率，南部、基隆北海岸亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；高溫炎熱，北部地區有局部37度以上高溫發生的機率。

此外，氣象署指出，台南市、高雄市大雷雨持續時間至下午2時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：5日白天

＊大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣

大雷雨即時訊息

影響時間：5日白天

＊警戒區域

台南市：新化區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市：田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區