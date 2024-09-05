拒保？黃國昌：柯文哲會用「最適當方法」　讓所有人知道捍衛清白態度

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，北院5日預計下午2時重開羈押庭，柯稍早抵達北院時則微笑不語。面對先前黨內證實若檢調在無證據情況下執意聲押，柯文哲會拒絕交保，此次是不是相同？民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌表示，目前只看到北檢一路羅織罪名，目標把柯文哲關起來，而對方也非常清楚且心有定見，會在最適當時間透過最適當方法，讓所有知道捍衛清白的態度。

▲民眾黨應變小組會後記者會、周榆修、黃國昌、李偉華、張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨緊急應變小組5日上午10時在中央黨部召開「全黨齊心捍衛清白」記者會，被問到上次羈押庭時，黨內證實柯文哲會拒絕交保，這次是否仍抱持同樣想法？黃國昌回應，柯文哲很清楚知道，「對他（柯文哲）所展開的政治攻擊跟司法追殺，不會在短期間內停止，無論今天的結果是什麼，這場政治攻擊、司法追殺不會停手」。

黃國昌提及，先帶大家思考，「一開始說要辦柯文哲的是什麼案子？是京華城案，結果今天在媒體上出現的是什麼案子？是政治獻金案，請問政治獻金案要用什麼罪辦他（柯文哲）？接下來（如果）出現第三個新的案子，柯文哲也不會意外。」

話鋒一轉，黃國昌也質疑，「台北地檢署到底是依照什麼邏輯在辦案？到目前為止只看到一個邏輯，就是從A案到B案到C案，一路下去羅織罪名，目標就是要把柯文哲關起來，對於這種狀況，柯文哲非常清楚且心有定見。」

最後，黃國昌說，「至於你剛剛所說的那個問題，我相信柯文哲會在最適當時間透過最適當方法，讓所有人知道他捍衛自己清白、對抗不公不義追殺，所展現出來的態度跟高度。」