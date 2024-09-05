普丁2私生子首曝！「豪宅有防空系統」出門搭遊艇　24hrs貼身服侍

▲ 普丁與卡巴耶娃據信育有2子，不過普丁對此幾乎絕口不提。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2008年和曾拿下奧運體操金牌的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）傳出緋聞，兩人據信育有2個孩子。近日一份調查首度揭露他們生下2個兒子，分別是9歲的伊凡（Ivan）和5歲的小弗拉迪米爾（Vladimir Junior），在普丁的別墅裡過著王子般奢華的生活，24小時由家教等專人貼身照顧，卻鮮少有機會見到父母。

俄國獨立調查媒體「檔案中心」（Dossier Center）指出，伊凡是普丁長子，在此之前則有3個女兒，而伊凡曾向家庭教師透露，當他在瑞士出生時，普丁高興大喊，「萬歲！終於是男孩了！」弟弟小弗拉迪米爾則是在嚴密保護之下在莫斯科出生，由來自瑞士的醫師接生。

報導提到，年幼的伊凡和小弗拉迪米爾住在與世隔絕的豪華宮殿裡，還設有防空系統，其中一座是普丁位於諾夫哥羅德州瓦爾代湖（Lake Valdai）湖畔的秘密官邸，擁有2匹小馬、2隻兔子和一隻聖伯納犬，玩具包括一大堆樂高和一台iPad。

他們外出時乘坐專車、遊艇和公務機，受到聯邦警衛局（FSO）保護，由保姆、隨扈、司機、家庭教師、專業培訓人員、廚師、飛行員、助理等人員24小時服侍，很少與同年齡孩童接觸，也只有深夜才能見到父母，因此很珍惜少數能夠和普丁共度的時光。

他們不到學校上課，而是在家中接受教育，就像沙皇王室子女一般。普丁還秘密請來英國和紐西蘭家教，不過受到俄烏戰爭影響，改為聘請南非家庭教師教孩子英文。

英語保姆（English Nanny）徵人網站今年稍早就曾刊登為普丁孩子教授英文的招聘廣告，網站稱這家人與外界隔離，偏好來自南非的應徵者，但必須接受體檢，且不能離開雇主的地盤，不過可以使用健身房和網球場，月薪為6500英鎊（約新台幣27.4萬），但似乎經常汰換人選。報導提到，儘管普丁厭惡西方，卻無法避免孩子受到西方影響。