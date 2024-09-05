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普丁會見韓正：希望海參崴成為吸引中國遊客的好地方

▲▼普丁會見韓正 盼海參崴成為吸引中國遊客好地方（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁會見韓正，盼海參崴成為吸引中國遊客的好地方。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

正在俄羅斯海參崴出席「東方經濟論壇」的中國國家副主席韓正，4日在當地會見俄羅斯總統普丁。韓正說，中方積極支持和參與俄羅斯遠東地區開發合作；普丁則說，希望符拉迪沃斯托克（海參崴）成為吸引中國遊客的好地方。

海參崴（Vladivostok，中國稱符拉迪沃斯托克）原屬中國，1860年中俄北京條約由清政府割讓給俄羅斯。近日由於總統賴清德接受專訪時指出，如果中國真的為了領土完整，為什麼不去收回當年被俄羅斯侵占的領土？使中國故土被割讓給俄羅斯的話題近日受到熱議。

俄羅斯衛星通訊社報導，普丁（Vladimir Putin）向韓正表示，希望符拉迪沃斯托克成為俄羅斯與中國進行文化交流，以及吸引中國遊客的好地方，首先是成為來自友好中國遊客的「引力中心」。

根據報導，普丁還邀請韓正抽出半小時參觀符拉迪沃斯托克，「看看我們正在這裡建設什麼，以便瞭解人文領域的更多可能」。

新華社報導，普丁還提到，俄中關係正處於「歷史最好時期」，俄方高度重視兩國經貿、人文、地方等各領域合作，期待與中方探索更多新的發展機遇。

根據報導，韓正向普丁表示，站在中俄建交75週年的歷史新起點上，在兩國元首戰略引領下，「新時代中俄關係持續高水平運行」，中方對兩國合作前景充滿信心。

韓正還表示，中方積極支持和參與俄羅斯遠東地區開發合作，願與俄方共享發展機遇，用更多成果惠及兩國人民，促進共同發展振興。

俄羅斯衛星通訊社報導還提到，普丁向韓正表示，俄方期待中國國家主席習近平出席金磚國家喀山（Kazan）峰會，他並建議峰會期間與習近平舉行單獨的雙邊工作會晤。

俄羅斯是今年度金磚國家主席國，喀山峰會將於10月22至24日舉行。

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