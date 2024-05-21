　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

▲農用施用熟成禽畜糞有機堆肥務必要覆土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲農用施用熟成禽畜糞有機堆肥務必要覆土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

傳統農作常會使用未熟成生禽畜糞作為肥料，容易衍生惡臭及蒼蠅孳生，也易造成土壤養分不均、鹽化、銅鋅重金屬累積等，影響環境及作物生長的問題，為改善防範，臺東縣環保局、警察局及縣府農業處等單位組成生禽畜糞聯合稽查小組，在道路攔查取締違法清運生禽畜糞車輛阻斷源頭，環保局表示，從查獲違法案件來看，110年12件、111年7件，112年至今皆無查獲違規紀錄，顯示遏阻的效果，也持續查促養雞場、堆肥場等畜牧場妥善將禽畜糞熟化成有機堆肥，以及宣導農友合理化施用熟成有機堆肥等，有效改善及防治臭味、蒼蠅孳生的問題，避免土壤污染影響作物生長，推動臺東環境與農業的永續發展。

臺東縣政府表示，臺東擁有得天獨厚的自然環境、純淨的土壤與水質，孕育出許多獨特、優質且深具特色的農產品，為守護這片純淨肥沃的土地，除責由生禽畜糞聯合稽查小組，攔查取締違法運送生禽畜糞車輛，也由環保局執行耕地施肥及養雞場、堆肥場等畜牧場禽畜糞堆肥化作業的稽查輔導作業，以及宣導農友合理施肥作法等措施，防治臭味、蒼蠅及土壤污染，維護臺東的優質的空氣、環境及農產品，實踐聯合國永續發展目標(SDG)第2項「消除飢餓」、第6項「淨水及衛生」及第11項「永續城鄉」等目標。

臺東縣環保局指出，目前大多數農友已選用熟化禽畜糞有機堆肥作為肥料，但仍有少數陳情施肥異味案件，經稽查探究原因是農友將肥料包切開後整包或將堆肥灑施耕地土壤表面，讓肥分慢慢滲入土壤中，但經長時間暴露，日曬雨淋，易使堆肥分解發酵的異味物質散發出來，因此，稽查作法會以限期及建議農友採用開溝、挖穴施肥、翻耕覆土等方式防治該類異味，但如逾期未改善者，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元；另提醒，如畜牧場未熟成的生禽畜糞清運至堆肥處理場的車輛需取得農業主管機關核發的清運證明文件並隨車攜帶，違反者可依廢棄物清理法罰款6萬元至30萬元。

環保局呼籲，不要違法清運生禽畜糞，農作施肥使用熟成的禽畜糞有機肥料，合理化施肥與覆土，友善環境耕作，一起推動環保與農業的永續發展；另外，環保局全年無休、每日24小時受理公害陳情，如民眾發現施肥異味情事，請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或利用公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」等方式報案。

ET快訊
23歲女墜補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導
快訊／復刻2014！綠拿「太陽花版」布條出場　喊反黑箱、反擴
快訊／雨彈夜襲！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
20歲護理生中捷砍人　網友灌爆臉書：太諷刺了吧
快訊／3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄
快訊／新加坡航空1死30傷　緊急迫降曼谷機場
快訊／3刀男砍人喊：我不想死！坐輪椅離開醫院　穿病人服赤腳移
快訊／殺人未遂逃竄雙北　新北校園今明兩天暫停開放
快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光
快訊／殺人未遂犯躲北市第3天！警發布全台緊急查緝專刊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消聯手東陽實業企業義消　成功撲滅民宅火勢

第7屆百大青農選拔出爐...臺東4人獲選個人組　團體組再奪佳績

南投新豐國小7月征戰世界軟式少棒賽　赴日經費仍缺40萬

竹崎警原民幹部接地氣服務　阿里山里佳部落反詐騙宣導　

施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即日起報名

環遊世界玩數學特展來台東　一起探索數學奧秘

「藝展長才 技職飛揚」　台南市2024技職博覽會活動即將熱鬧登場！

端午佳節「好運旺來」　雲林發放2.3萬鳳梨贈長青食堂及長輩

大埤農會優質米獲國際認證！　「寺上好米」獲ITQI風味絕佳獎二星

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

南消聯手東陽實業企業義消　成功撲滅民宅火勢

第7屆百大青農選拔出爐...臺東4人獲選個人組　團體組再奪佳績

南投新豐國小7月征戰世界軟式少棒賽　赴日經費仍缺40萬

竹崎警原民幹部接地氣服務　阿里山里佳部落反詐騙宣導　

施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即日起報名

環遊世界玩數學特展來台東　一起探索數學奧秘

「藝展長才 技職飛揚」　台南市2024技職博覽會活動即將熱鬧登場！

端午佳節「好運旺來」　雲林發放2.3萬鳳梨贈長青食堂及長輩

大埤農會優質米獲國際認證！　「寺上好米」獲ITQI風味絕佳獎二星

通融極度危險犯沒付費搭乘！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

黃勇傳事件打擊士氣　餅總請出「雙陳」帶頭激勵

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

才開幕4個月！牧石鍋物竹北店5／27起暫停營業　業者曝：人力短缺

金智媛見面會門票秒殺！　「50萬人湧入搶800張票」粉絲全崩潰

快訊／復刻2014！綠拿「太陽花版」布條出場　喊「反黑箱、反擴權」

相隔712天一軍先發卻因雨延賽　桃猿鍾玉成挑戰首安再等下次

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

地方熱門新聞

520台中最「婚」頭　600對登記結婚成六都第一

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入南警強調依法行政

小孩灌水娃娃機　主機板故障引熱議

國宴布置絕美台南蘭花超吸睛

情侶出遊霧台山區刁車　里港警1小時助脫困

綠委517號召青年衝立院　台南藍軍狂酸

賴清德就職國宴　台南藍軍抗議大停電

更多熱門

相關新聞

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即起報名

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即起報名

天氣漸熱，民眾出遊都想玩水清涼一下，安全玩水絕對是夏日戲水必備的素養和技能，臺東縣政府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗，不論是水域遊憩活動小白入門水域安全，或是Pro級救生員加強安全觀念，都安排專業的教練開設玩水安全攻略。縣府歡迎大小朋友在夏日戲水旺季前，增強安全玩水、自救防溺的素養和技能。即日起，歡迎民眾搜尋「台東觀光旅遊網」或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加。

熱門知本溫泉套房拍賣又來囉！7戶第1次拍賣

熱門知本溫泉套房拍賣又來囉！7戶第1次拍賣

環遊世界玩數學特展來台東　探索數學奧秘

環遊世界玩數學特展來台東　探索數學奧秘

魚群翻白！中壢區老街溪驚傳大規模死亡事件

魚群翻白！中壢區老街溪驚傳大規模死亡事件

才宣示就職　台東驚見大量裝甲車

才宣示就職　台東驚見大量裝甲車

關鍵字：

有機肥環保台東

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面