施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

▲農用施用熟成禽畜糞有機堆肥務必要覆土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

傳統農作常會使用未熟成生禽畜糞作為肥料，容易衍生惡臭及蒼蠅孳生，也易造成土壤養分不均、鹽化、銅鋅重金屬累積等，影響環境及作物生長的問題，為改善防範，臺東縣環保局、警察局及縣府農業處等單位組成生禽畜糞聯合稽查小組，在道路攔查取締違法清運生禽畜糞車輛阻斷源頭，環保局表示，從查獲違法案件來看，110年12件、111年7件，112年至今皆無查獲違規紀錄，顯示遏阻的效果，也持續查促養雞場、堆肥場等畜牧場妥善將禽畜糞熟化成有機堆肥，以及宣導農友合理化施用熟成有機堆肥等，有效改善及防治臭味、蒼蠅孳生的問題，避免土壤污染影響作物生長，推動臺東環境與農業的永續發展。

臺東縣政府表示，臺東擁有得天獨厚的自然環境、純淨的土壤與水質，孕育出許多獨特、優質且深具特色的農產品，為守護這片純淨肥沃的土地，除責由生禽畜糞聯合稽查小組，攔查取締違法運送生禽畜糞車輛，也由環保局執行耕地施肥及養雞場、堆肥場等畜牧場禽畜糞堆肥化作業的稽查輔導作業，以及宣導農友合理施肥作法等措施，防治臭味、蒼蠅及土壤污染，維護臺東的優質的空氣、環境及農產品，實踐聯合國永續發展目標(SDG)第2項「消除飢餓」、第6項「淨水及衛生」及第11項「永續城鄉」等目標。

臺東縣環保局指出，目前大多數農友已選用熟化禽畜糞有機堆肥作為肥料，但仍有少數陳情施肥異味案件，經稽查探究原因是農友將肥料包切開後整包或將堆肥灑施耕地土壤表面，讓肥分慢慢滲入土壤中，但經長時間暴露，日曬雨淋，易使堆肥分解發酵的異味物質散發出來，因此，稽查作法會以限期及建議農友採用開溝、挖穴施肥、翻耕覆土等方式防治該類異味，但如逾期未改善者，可依空氣污染防制法罰款1200元至10萬元；另提醒，如畜牧場未熟成的生禽畜糞清運至堆肥處理場的車輛需取得農業主管機關核發的清運證明文件並隨車攜帶，違反者可依廢棄物清理法罰款6萬元至30萬元。

環保局呼籲，不要違法清運生禽畜糞，農作施肥使用熟成的禽畜糞有機肥料，合理化施肥與覆土，友善環境耕作，一起推動環保與農業的永續發展；另外，環保局全年無休、每日24小時受理公害陳情，如民眾發現施肥異味情事，請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或利用公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」等方式報案。