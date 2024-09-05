柯文哲無保請回「滿血復活」　TPOC分析：北檢荒腔走板先入人於罪

▲檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開聲押庭。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查約談，2日凌晨裁定無保請回，北檢提出抗告，高院4日撤銷原裁定，於今(5日)再次召開羈押庭。台灣議題研究中心（TPOC）4日分析，8月30日柯文哲接受偵訊，單日聲量衝破4.5萬則，與假帳風波聲量「黃金交叉」，柯先後遭受重擊，更是處於輿論逆風。直到北院宣布「無保請回」，柯陣營士氣大振，柯文哲更大肆批評北檢，成為熱門話題，單日聲量暴漲至6.3萬餘則，逆轉風向創下聲量新高峰，宛如「滿血復活」。

根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，8月5日至今網路輿情對「京華城案」與「民眾黨假帳風波」的資料。結果顯示，「假帳風波」總計有兩個聲量高峰，分別是在8月12日柯文哲記者會，親口承認多達1817萬元政治獻金遭漏報，單日創下超過5.3萬則聲量高峰，以及8月29日柯文哲再開記者會向「小草」鞠躬道歉，宣布請假3個月，單日創下超過4.6萬則聲量。

至於「京華城案」，在8月底檢調針對京華城案展開搜索、約談行動後，吸引社會輿論高度關注，議題聲量急起直追，30日柯文哲以被告身份接受偵訊，單日聲量衝破4.5萬則，與假帳風波聲量「黃金交叉」，由於前天柯文哲才為假帳風波鞠躬道歉，隔天遭搜索、到案約談，使得柯文哲先後遭受重擊。

▼TPOC分析柯文哲網路聲量。（圖／翻攝自Facebook／台灣議題研究中心TPOC，點圖放大）

網路數據分析發現，柯文哲30日因京華城案受到大量關注，平均每日網路聲量多達4.5萬則，是假帳風波平均每日聲量的2.6倍，媒體、名嘴、側翼等大力抨擊，讓聲量持續上攀，處於輿論逆風狀態。直到9月2日凌晨北院宣布「無保請回」，柯陣營、小草士氣大振，柯文哲更大肆公開批評北檢，成為熱門話題，相關討論的單日聲量暴漲至6.3萬餘則，成功逆轉風向創下聲量新高峰，宛如「滿血復活」。

TPOC指出，北檢大動作偵辦，柯文哲在長達70小時檢辯對決並獲無保請回後，痛批檢方壓迫凌虐、編故事帶風向。根據數據分析結果，在與北檢相關的留言討論中，高達21.1％的聲量痛罵北檢是「垃圾」、15.8％聲量嘲諷「青鳥」崩潰、14.7％的聲量批評北院對外說明時誤指台北市都委會執秘邵琇珮「畏罪潛逃」搞烏龍、而認為北檢非常丟臉和認為北檢很噁心的聲量各有10.5％、9.8％的聲量認為檢調成政治追殺工具、9.1％的聲量認為「偵查不公開」在這次事件中淪為笑話，因為在北院裁定前，各式關於案情的新聞報導滿天飛、8.4％嘲諷表示「可憐哪北檢」。

▼TPOC柯文哲無保請回，北檢聲量分析。（圖／翻攝自Facebook／台灣議題研究中心TPOC，點圖放大）

總體而言，柯文哲無保請回後，批評北檢的言論確實帶起網路風向，網路對於北檢的罵聲不斷，幾乎一面倒地質疑檢調公正性問題。

TPOC認為，北檢為調查京華城案設置「端股」，由號稱「天下第一組」的忠組主任江貞諭率領團隊辦案，然而卻只換得「無保請回」的初步結果，顯然未掌握「一刀斃命」情資，令人質疑是否還沒掌握證據，就想辦法先入人於罪、透過媒體讓外界捕風捉影。

綜觀事件前後網路聲量，原本柯文哲爭議纏身，形象重創，但如今網路風向上演大逆襲，柯文哲不僅重振小草士氣，北檢也被罵爆，倘若抗告結果不如預期，荒腔走板形象恐怕將定型。

▼柯文哲2日無保請回，受訪痛批北檢辦案不公。（圖／記者湯興漢攝）