柯文哲自認「沒有犯罪嫌疑」！呂秋遠看懂高院裁定書搖頭了

▲北院今日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

針對柯文哲將被發回地院更裁，律師呂秋遠4日晚間在臉書發文，將高等法院的新聞稿以更白話的方式敘述，當中有幾個對小草來說很可怕的心證，其中綜合評價後，高等法院覺得，柯文哲可能不是自己認為的「沒有犯罪嫌疑」。

呂秋遠表示，高等法院的新聞稿裡，透露幾個對小草來說很可怕的心證，列出10條，首先是「1.客觀上柯文哲確實積極介入了京華城案，高等法院用的字眼是『客觀上』，而不是『主觀上』，所以他有介入京華城弊案，這是客觀事實。而不是他自己說的，我什麼都不知道。」

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再來，「2.沈慶京行賄應曉薇的嫌疑重大，這沒問題，但是為什麼與柯文哲有關？還要特別寫在裁定裡？」「3.柯文哲被搜到的隨身物品裡，有記載跟京華城有關的紀錄，是什麼，現在不能說。」「4.副市長彭振聲有說了一些對柯文哲不利的話。」「5.朱亞虎是前台北市兵役局局長，曾經牽線柯文哲買4300萬房子，也擔任威京集團子公司董事長，他的供詞對柯文哲也不利。」

「6.朱亞虎跟應曉薇的對話紀錄，對柯文哲不利，應該與柯文哲是否介入有關。」「7.台北市都委會執行秘書，也就是實際處理京華城都更案的邵琇珮，她的證詞應該也顯示柯文哲有介入這個案件。」「8.綜合評價以後，高等法院覺得，柯文哲可能不是他自己認為的，沒有犯罪嫌疑。」

於是，高等法院請地方法院重新審慎考慮，要不要羈押柯文哲。最後一條則是「請不要『昨天司法有正義，今天與明天，司法又死了』。」貼文一出，網友紛紛議論，「想說新聞稿怎麽那麽白話，原來是律師貼心翻譯並加了語助詞，感激！」「讓專業的來分析就對了」、「子彈飛得應差不多了～」