快訊／黃國昌：無論今裁定結果如何　柯文哲知道「司法追殺」不會停歇

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，北院5日上午9時30分再開庭，而柯稍早也抵達北院，微笑不回應媒體提問。民眾黨5日說明3點聲明，表示要全黨團結捍衛柯文哲清白；民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌說明，今天不管裁定結果如何，柯文哲都非常冷靜、沉著，知道這將是一場長期抗戰，因為對柯的政治攻擊、司法追殺，絕對不會因此停歇。

▲民眾黨應變小組會後記者會，黃國昌、李偉華。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨緊急應變小組5日上午10時在中央黨部召開「全黨齊心捍衛清白」記者會，發言人李頂立先說明3點聲明，第一，民眾黨全黨上下團結齊心要捍衛柯文哲清白；第二，黨公職業務不會停下，認真工作為台灣服務，也呼籲小草們認真工作、正常生活。

李頂立提及，第三，此次看見政治追殺、假新聞風向及偵查上不當瑕疵，面對這一些賴清德政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法治，民眾黨給予嚴厲譴責。

而黃國昌也進一步說明，第一點，面對柯文哲從上週五清晨遭受70小時連續配合調查及偵訊，民眾黨全黨上下相信柯文哲清白，絕對支持柯文哲捍衛在司法程序上所有的權益。

黃國昌提及，柯文哲非常清楚知道，從上週五賴政府開始展開司法追殺攻擊後，「不管今天台北地方法院裁定結果是什麼，柯文哲非常冷靜、沉著，因為他知道這將是一場長期的抗戰，因為對於柯文哲所展開的政治上攻擊、司法上追殺，絕對不會因為今天的結果而有所停歇，會不斷持續下去，柯文哲跟所有黨公職都非常清楚接下來要面對的挑戰」。

黃國昌指出，第二點，4日柯文哲也很清楚地讓他們知道，希望在接下來這一場長期抗戰中，所有黨公職及工作同仁務必要在自己的工作崗位上堅守本份，每位黨公職要把自己的戰力發揮到最大，回應支持者對民眾黨的期待，「因為只有在工作崗位上認真工作、繼續好好生活，我們才能夠面對接下來所有衝擊跟挑戰。」也因此特別感謝所有支持者，在過去這段時間的相挺，也希望所有支持者秉持柯文哲說「理性務實」精神，好好在自己工作崗位上正常生活。

黃國昌說，第三點，在過去這段時間當中，不管是台北地檢署在偵辦程序所出現各種違法濫權、荒腔走板的行徑，以及嚴重踐踏台灣作為法治國的基本原則，同時藉由洩密片面扭曲，甚至有完全虛假的假訊息帶風向，在媒體上引導不實輿論操作，「我們必須要表達最嚴正的抗議」。

黃國昌強調，這些傷害的不是只有柯文哲與民眾黨，而是正在傷害所有台灣人過去幾十年來，好不容易建立起來的民主自由，台灣歷經這麼多年努力、犧牲跟奮鬥，不能夠讓新的黨國體制、新的威權幽靈重新盤踞台灣上空。