吳子嘉喊「柯文哲100%被押」全因曾喊過1句話：沒押隨便柯粉怎樣

▲柯文哲步入台北地方法院。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，今日（5日）上午9點30分開庭審理，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，從高院的裁定內容來看，已經判定柯文哲有罪，「如果5日開羈押庭，柯文哲100%收押」，如果有意外的話，隨便柯粉怎麼樣，並點出2大原因。

吳子嘉昨日在節目《關鍵時刻》指出，高院的裁定內容，根本是判定柯文哲有罪，「我給你百分之一百保證，明天（5日）如果開羈押庭的話，柯文哲百分之一百收押，如果有意外的話，隨便你怎樣，什麼雞排，什麼隨便都可以，隨便你柯粉怎樣弄都可以，我通通同意」。

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他提到押定的理由，裁定書寫道「對本案情節毫無所悉，或未曾懷疑，仍有究明必要」，因為柯文哲曾說「什麼都不知道」，但柯文哲想表達的應該是沒有介入，並不是不知道，「柯P這句話害死自己，太囂張了，大嘴巴，害他自己去坐牢」。

另外，裁定書還寫到「扣案被告隨身物品記載內容」，吳子嘉直呼，指的就是柯文哲的手機，之所以過了2天才提到，是因為手機恢復了，柯文哲已經先把內容都清除掉，「調查局把手機的內容找回了，發現柯文哲手機裡有朱亞虎所稱的相關事項、時間、通聯，發現三個人有勾串、連結，這就叫做犯意的聯絡」，證明了柯P有直接介入，並積極介入。

吳子嘉的這段話，被網友PO在PTT上，眾人在底下紛紛留言，「吳董最近命中搜索」、「猜對一次搜索就膨脹了啊吳董」、「卡一個，雞排不切要辣」、「其實今天高院的內容蠻強硬的」、「相信吳董，明天領雞排+珍奶」、「我覺得應該是交保，看地院那副樣子不會羈押」、「他最近很準哦，那天說明天早上七點去搜索柯，居然中了，一戰封神」。