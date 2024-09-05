快訊／路口被撞飛搶命197天！彰化10歲小姊姊今晨不治　

▲小姊姊今天清晨過世。（資料圖／秀傳醫院）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港陳姓小姊妹，今年2月22日穿越斑馬線時被撞命危，搶命至今197天，今天一早院方傳來噩耗，收治在秀傳醫院的小姊姊，因神經中樞衰竭於6時55分宣告死亡；至於在漢基醫院照護的妹妹，生命徵象穩定，但仍呈現重度昏迷，僅靠呼吸器維持生命，由於妹妹反覆發生肺炎，必須施以抗生素，醫護人員持續每2小時為其翻身拍痰。

回顧案發當時，陳家3姊弟2月22日傍晚下課返家，穿越路口時遭無照休旅車撞飛，小姊妹當場失去呼吸心跳，10歲姊姊昏迷指數一度從3升到11，雖恢復意識，但後來又出現急性水腦症，昏迷指數又回到3；至於8歲妹妹昏迷指數一直都是3，從未睜開眼睛，須靠儀器維持呼吸心跳。

▲小妹妹生命徵象穩定。（資料圖／彰基醫院提供）

姊妹車禍昏迷臥床，無法翻身僅靠呼吸器，醫護人員看得相當心疼，陳小妹妹目前收治在漢基醫院，5月10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，在中西醫及復健等專業醫療護理下，目前狀況生命穩定維持。

至於收治在秀傳醫院的陳家小姊姊，昏迷指數維持3，院方每日為她做中醫針灸，一週3次肢體復健，所以她的四肢沒有嚴重攣縮，生命徵象一直呈現穩定，未料病情急轉直下，今天清晨6時55分因神經中樞衰竭於過世，家人姑婆、爺爺及媽媽也常常到院來看她，他們從未放棄，希望能出現奇蹟，接到噩耗，悲痛萬分。