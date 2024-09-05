快訊／容積率1142%！高雄國賓危老鑑定引爭議　市府宣布重新評估

記者賴文萱／高雄報導

高雄國賓飯店因危老重建容積率高達1142%，遭重新審慎，鄰近住戶組成的自救會約30人，今（5）日上午前往高雄市政府抗議，質疑短短不到2年時間，結構安全評估報告R值從不到30，變成65.71變成危老，鑑定報告有疑慮。對於國賓改建鄰近住戶陳情，高雄市工務局表示，將委託公正專業第三方重新評估。

▲質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條抗議。（圖／記者賴文萱攝）

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高雄市議員邱于軒、陳麗娜今陪同自救會成員前往市府抗議指出，國賓案的核心問題，是民國109年當時所提出結構安全評估報告，顯示R值不到30，也就是說高雄國賓飯店是結構安全毫無問題的建物。

▲▼質疑高雄國賓「危老鑑定」有瑕疵，住戶拉布條：容積獎勵不合理。（圖／記者賴文萱攝）

但短短經過一年多，在無任何重大災情下，國賓為申請危老重建，出具經技師簽證的結構評估報告，且R值竟高達 65.71，從本來結構安全建物，變成危老。自救會質疑，如果111年國賓已是危老，又為何敢繼續營業到112年才歇業？

另外，大陸建設在高雄市愛河畔國賓飯店舊址（商五用地容積840％），使用危老條例獎勵容積 36%，容積直接突破極限到容積 1142%。這讓愛河河岸出現 58層 、52 層兩棟巨大建築，自救會認為，超高的容積設計成 550 戶住家及二家店舖導致諸多衝擊，且基地位於土壤液化高潛勢區的威脅，容易導致鄰房施工安全的疑慮。

針對高雄國賓改建引發兩側大樓住戶陳情，高雄市工務局下午表示，雖國賓是經內政部認可專業機構評估及審查，並依全國一致危老標準給予容積，但有鑒於本案涉及公共安全，工務局決定另委託內政部認可的第三方機構，對此案重新進行評估。

工務局說，民眾陳情109年建物公安申報的耐震初評數值，和111年危老重建申請的耐震報告數值，兩者之間有落差，此是評定人使用學理不同所致。

雖然內政部認可的台北市結構技師公會結構技師，對該建築高低樓層不同結構系統所做計算，方法符合學理也經公會查核完成，但為使此案之審查更為嚴謹，市府決定啟動委託第三方專業機構重新評估之作業。

工務局強調，本案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護市民權益。