悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局羅東分局成功派出所員警今(5日)早上9點左右，進行巡邏勤務時，於羅東鎮純精路與中山路口，發現一輛可疑的自小客車，游姓女駕駛在警方上前攔查時拒絕配合，開車撞倒警用機車，車上的白色比熊犬也對著警員狂吠。警雖緊急朝左前輪開一槍，游女仍開車逃逸，但2小時後在藏匿處落網。警方偵訊後依妨害公務、毒品通緝等罪嫌，將游女移送偵辦。

▲宜蘭游姓女子拒攔查開車撞警機車。（記者游芳男翻攝）

▲▼拒攔查還開車撞警機車，車輪遭開一槍仍逃逸的游女，2小時後落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，成功派出所員警於5日9時許，執服巡邏勤務，於羅東鎮純精路與中山路口，發現可疑自小客車，經查該車為游姓女通緝犯的車，警方上前攔查時，游女不願配合盤查，開車撞倒警用機車。

當時，執勤員警為防止其造成警方及路上人民生命財產之危害，立即依警械使用條例之規定，對非人之致命部位，即車輛左前輪射擊1槍，但游女無視警方警告後逃逸。

羅東分局立即成立專案小組，經調閱案發現場、游女逃逸沿途監視器及相關資料後，鎖定游女藏匿處所，於2小時內火速查緝游女到案，偵訊後依毒品通緝及妨害公務罪嫌移送偵辦。

羅東分局呼籲，心存歹念的不法人士，切勿心存僥倖，挑戰政府的公權力。警方將對任何不法行為，全力查緝，究責到底，以確保民眾的安全和福祉。