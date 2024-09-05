　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局羅東分局成功派出所員警今(5日)早上9點左右，進行巡邏勤務時，於羅東鎮純精路與中山路口，發現一輛可疑的自小客車，游姓女駕駛在警方上前攔查時拒絕配合，開車撞倒警用機車，車上的白色比熊犬也對著警員狂吠。警雖緊急朝左前輪開一槍，游女仍開車逃逸，但2小時後在藏匿處落網。警方偵訊後依妨害公務、毒品通緝等罪嫌，將游女移送偵辦。

▲▼宜蘭游姓女子拒攔查開車撞警機車。（記者游芳男翻攝）

▲宜蘭游姓女子拒攔查開車撞警機車。（記者游芳男翻攝）

▲▼拒攔查還開車撞警機車，車輪遭開一槍仍逃逸的游女，2小時後落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼拒攔查還開車撞警機車，車輪遭開一槍仍逃逸的游女，2小時後落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼拒攔查還開車撞警機車，車輪遭開一槍仍逃逸的游女，2小時後落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，成功派出所員警於5日9時許，執服巡邏勤務，於羅東鎮純精路與中山路口，發現可疑自小客車，經查該車為游姓女通緝犯的車，警方上前攔查時，游女不願配合盤查，開車撞倒警用機車。

當時，執勤員警為防止其造成警方及路上人民生命財產之危害，立即依警械使用條例之規定，對非人之致命部位，即車輛左前輪射擊1槍，但游女無視警方警告後逃逸。

▲▼拒攔查還開車撞警機車，車輪遭開一槍仍逃逸的游女，2小時後落網。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局立即成立專案小組，經調閱案發現場、游女逃逸沿途監視器及相關資料後，鎖定游女藏匿處所，於2小時內火速查緝游女到案，偵訊後依毒品通緝及妨害公務罪嫌移送偵辦。

羅東分局呼籲，心存歹念的不法人士，切勿心存僥倖，挑戰政府的公權力。警方將對任何不法行為，全力查緝，究責到底，以確保民眾的安全和福祉。

▲▼游女拒攔查還開車撞警機車，車內比熊生氣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

ET快訊
快訊／ 新北地院遭搜索！　51人被逮
快訊／容積率1142%！　高雄市府宣布重新評估
快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力
快訊／柯文哲羈押庭開完了！　北院將裁定結果
快訊／柯文哲重開羈押庭　現場小草人數曝！
鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝光　發現消失38年女神像
Lisa曬美照！　丁字褲若隱若現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力了

紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

快訊／柯文哲第2次羈押庭2.5hrs結束！北院將宣示裁定結果

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力了

紅酒裝液態安毒走私日韓　運毒集團13人起訴！首腦逃海外被通緝

快訊／柯文哲第2次羈押庭2.5hrs結束！北院將宣示裁定結果

纏訟18年！辜仲諒紅火案更三審無罪部分　再遭撤銷發回

悍女拒攔查！超萌比熊犬護主「暴怒狂吠警」　衝撞逃逸2hrs落網

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元在「北京買房」　網揪1點：沒可能

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「拳擊精靈」吳詩儀擔任裙襬澎澎領跑員　呼籲大家關注乳癌防治

快訊／容積率1142%！高雄國賓危老鑑定引爭議　市府宣布重新評估

20歲熱褲妹騎重機海放警車　掛假牌違規...逍遙5個月落網

社會熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲重開聲押庭　邵琇珮辯護律師預言：必押

即／柯文哲羈押庭開完了！北院將宣示裁定結果

海軍士官長軍人節住處墜樓亡　留下2小孩

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

74歲肇事男無照奪命　僅探視一次喊：沒錢只能去關

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

更多熱門

相關新聞

買不到蛋黃酥預告隨機砍人　警：IP來自境外

買不到蛋黃酥預告隨機砍人　警：IP來自境外

彰化市公所昨(4日)深夜收到一起恐嚇信，自稱是許男的民眾表示，因為買不到彰化名店蛋黃酥，預告將進行隨機砍人以示抗議，要衝公所「餵市長吃慶記」，嚴重威脅市民及公所同仁的人身安全，恐嚇意味濃厚。警方初步調查，IP來自境外，針對涉嫌恐嚇進行調查，並將加強周邊巡邏。

紅酒裝安毒運日韓！刑事局跨國合作逮13人

紅酒裝安毒運日韓！刑事局跨國合作逮13人

快訊／沈慶京遭收押第7天！　律師提抗告了

快訊／沈慶京遭收押第7天！　律師提抗告了

羅東轉運新站啟用　提供更優質的乘車空間與服務

羅東轉運新站啟用　提供更優質的乘車空間與服務

被女友前任酸「表弟」他撂人砸店再撞鐵門

被女友前任酸「表弟」他撂人砸店再撞鐵門

關鍵字：

宜蘭游姓女通緝犯拒攔查撞警機車車輪被開一槍逃逸落網影音

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

汪建民肺腺癌4期「電療65次」

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面