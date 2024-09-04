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陸15家銀行上半年「房地產」貸款餘額增加　4家餘額下降

▲大陸工商銀行個人貸款櫃檯。（圖／CFP）

▲工商銀行個人貸款櫃檯。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸大中型銀行今年上半年，在處於房地產貸款集中度管理制度的第一檔和第二檔，共計19家上市銀行中，按行業劃分的房地產業貸款餘額，15家增加，4家出現餘額下降。在揭露房地產業貸款不良率的17家大中型銀行中，4家上升，1家持平，12家下降。

據《澎湃新聞》報導，這19家上市銀行中，包括第一檔中資大型銀行中的工行、建行、農行、中銀、交行、郵儲銀行；第二檔17家中資中型銀行的13家，分別為10家上市的全國性股份製商業銀行（招行、浦發、興業、中信、民生、光大、平安、華夏、渤海、浙商）以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行。

其中，工銀、中銀和建行房地產業貸款漲幅居前，交行、郵儲銀行和農銀上半年的新增規模也超過300億元。

▲▼。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大中型銀行2024年上半年房地產業貸款增減情形。（圖／翻攝自澎湃新聞）

10家股份制銀行中，僅民生銀行上半年房地產業貸款餘額減少，2023年全年房地產業貸款餘額出現減少的招行、中信銀行、光大銀行和平安銀行均在今年上半年實現了餘額增長。

興業銀行和浦發銀行今年上半年，房地產業貸款餘額增加超過300億元。從餘額來看，興業銀行、浦發銀行是股份銀行房地產業貸款餘額最高的。

3家城商行中，北京銀行房地產業貸款餘額成長，上海銀行和江蘇銀行餘額下降。

▲▼。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲今年上半年大中型銀行房地產業貸款資產品質狀況。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在全部揭露房地產業貸款不良貸款率的17家銀行中，國有六大行房地產業貸款不良率均未出現上漲，除農行持平外，其餘5家國有大行均下降。

在揭露房地產業不良貸款餘額的15家銀行中，7家增加，8家下降。其中，工商銀行是大中型銀行中房地產業不良貸款增加最多的。

農銀副行長劉洪在業績會上表示，今年上半年，透過調低貸款利率、降低首付比例、取消限購等措施，持續維持寬鬆政策環境，市場方面出現了積極變化，部分區域和城市商品住房銷售出現向好跡象。

▲上海陸家嘴金融中心廣場。（圖／CFP）

▲上海陸家嘴金融中心廣場。（圖／CFP）

建行副行長李建江則表示，房地產供需兩端的政策效應逐漸釋放，房地產市場出現了正面變化，上半年建行實現房地產業貸款的不良額、不良率雙降，不良率較上年末下降0.44個百分點，不良的暴露也同步減少。

中國銀行風險總監劉堅東表示，今年上半年，房企外部融資環境有所改善，同時中國銀行持續加強風險管控，提升清收化解能力，截至6月末，房地產不良餘額、不良貸款率較上年末均有所下降，整體來看，中國銀行房地產產業風險整體可控。

談到下一步的房地產業務的風險防控措施，交行首席風險官劉建軍表示，部分房地產企業因為內生性的現金流還沒有完全恢復，所以相關貸款業務仍然存在一定的下遷不良壓力。

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