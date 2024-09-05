桃園市為愛勇敢協會捐贈白米+雞蛋　為供餐據點秋節加菜

▲桃園市議員張碩芳、為愛勇敢協會理事長，捐贈白米+雞蛋為供餐據點秋節加菜。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，由桃園市議員張碩芳擔任理事長的「桃園市為愛勇敢文教協會」，結合「誠鷹特勤保全」共同捐贈200斤白米與101盒雞蛋給15處社區照顧關懷據點及23處弱勢兒少社區關懷據點，4日於桃園市惜食基地(八德瑞泰市民活動中心)舉辦捐贈儀式，社會局副局長蔡逸如代表受贈並致贈感謝牌，以示肯定善舉。

桃園市為愛勇敢文教協會熱心公益不餘遺力，本次更集結企業善心義舉為老人及弱勢兒少關懷據點加菜，增添供餐單位的營養補充，感謝桃園市為愛勇敢協會秉持「取之於社會，用之於社會」精神及關懷弱勢理念，首次與本市安家實物銀行優食計畫合作捐贈200斤白米及101盒雞蛋做公益，將透過安家實物銀行優食計畫媒合予本市關懷據點運用於供餐，完善對老人及弱勢者的關心及支持。

蔡逸如副局長表示，公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益。透過桃園市為愛勇敢文教協會拋磚引玉，呼籲民間團體一起響應公益，共同關心老人與弱勢兒少社區照顧據點的需要，營造桃園成為更加宜居的幸福城市。