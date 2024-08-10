跟店家借廁所！他目睹一幕不上了　一票也遇過：瞬間不餓

▲店家將雞蛋放在洗手間內。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

出門在外，總有想上廁所的時候，日前就有網友發文表示，他和店家借用廁所上大號，怎料一走進洗手間，卻看到裡面放著雞蛋！貼文曝光後，也引發網友討論，「所以有些店家廁所不外借是有原因的」、「其實是老闆不讓客人大號的妙招」。

有網友在臉書社團「爆料公社」上發文直呼，「我沒走錯間！」日前他到某店借用洗手間時，意外發現店家將雞蛋都放在裡面。從他貼出的照片也可見，雞蛋、食材雖都放在架子上，不過離馬桶和洗手台都很近，因此他也表示，「本來想來噗噗的，看到蛋我放棄了！」

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好吃的祕密被你發現了」、「餓了還有蛋可以吃」、「製作過程透明公開」、「店家心臟真夠大」、「感謝勇敢吹哨」、「這我不行耶！很不衛生」、「廁所怎麼會有食材？真的是不衛生」。

還有網友分享類似經驗，「其實蛋蛋有好一點點，我曾經去吃南投意麵，去了一趟廁所，發現海帶泡在桶子裡，看著看著，瞬間都不餓了」、「還有肉粽做好也是掛在廁所的，從此路邊賣的肉粽都不敢買」、「我還有看到在馬桶旁邊煮飯的」、「有在廁所吊紅燒肉的」、「還看過拉麵店在廁所晾筷子」、「其實真的看過很多在廁所放置東西的店家」。