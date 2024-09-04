台南文資小學堂　作伙打Game去

▲「2024台南文資小學堂」線上電競賽熱烈報名中！9月4日起至30日止，歡迎全台國小三年級以上至國中一年級在校生報名參賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台南文資小學堂」線上電競賽熱烈報名中！9月4日起至30日止，歡迎全台國小三年級以上至國中一年級在校生報名參賽，凡完成報名者即可獲得專屬虛寶「赤崁樓」，若報名總人數達千人，全體玩家可以獲得今年全新開發的集氣好禮「人面陶偶」虛寶，及加碼獲得「金獅陣」虛寶，多重好康等著玩家報名解鎖！

由台南文資處首創的「文資小學堂」，是以「文化資產」為主題的文資知識搶答型競賽，至今邁入第六屆，且再次攜手國內知名數位學習平台PaGamO舉行線上電競賽，學生透過答題得分，在虛擬世界建立擴張版圖的同時，輕鬆認識文化資產的大小事。最高獎勵除了有兩千元禮卷和以舊建材打造的專屬獎盃外，還有《救火啦！阿蒲的超級任務》繪本與各式組合包好禮，初賽與複賽也有多項好禮抽獎。

此外，為響應今年「台南400一起交陪」的精神，將在11月9月於台南基督長老教會的「伊莉莎白紀念教堂」舉辦頒獎典禮和魔王賽，邀請今年的優勝選手一起到台南參與典禮和台南文資月專屬體驗活動，感受台南的文化氣息與人情味。本次競賽線上閱讀資料也再次升級、優化，變得更豐富、更好讀！讓小朋友可以從自己的生活情境中，輕鬆認識文化資產！歡迎全台的小朋友，做伙打Gmae、趣味學文資！