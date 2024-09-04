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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客縮緊荷包！　CNBC：香港零售業「黃金時代已落幕」

▲▼香港。（圖／VCG）

▲香港曾被譽為「購物天堂」。（圖／VCG）

文／中央社

香港的零售業自疫情以來持續低迷，分析人士表示，隨著中國經濟籠罩在不確定性的陰影下，陸客持續縮緊荷包，香港零售業的黃金時代已落幕，恐怕要很長一段時間才有望回歸。

美國財經媒體CNBC報導，根據香港政府公布的數據，香港今年1月至7月的零售業總銷貨價值較去年同期下跌7.3%，但同一期間訪港旅客人次卻大幅回升52.2%。

香港曾被譽為「購物天堂」，尤其對中國旅客更是如此，經常可見中國旅客手提多個購物袋走出奢侈品商店。據統計，2023年入境香港的不過夜旅客消費額為港幣221.6億元（約新台幣924.74億元），其中有近90%來自中國旅客；過夜旅客消費額為港幣1191億元（約4970億元新台幣），中國旅客約占67%。

全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）亞太區研究主管李敏雯（Christine Li）表示，中國中產階級旅客在香港的消費減少，可歸因於經濟放緩，這始於房市低迷、消費模式轉變、就業前景挑戰和旅遊偏好改變，讓陸客更著重於儲蓄。

2023年，中國過夜旅客在香港的人均消費為港幣6495元（約新台幣2.7萬元），比2019年增加8.4%，但中國入境不過夜旅客在香港人均消費卻比2019年減少了37%，僅剩港幣1383元（約新台幣5771元）。

李敏雯指出，疫情過後，中國消費者更重視體驗而非物質，這種價值觀的轉變使得高價奢侈品銷售疲軟。

第一太平戴維斯集團（Savills）亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民（Simon Smith）告訴CNBC：「香港零售市場的黃金時代已經結束，這就是現況。」

他也指出，就連香港居民也越來越常到鄰近的中國深圳購物，從香港搭高鐵僅需14分鐘就能抵達。

李敏雯認為，中國旅客減少奢侈品的花費，對香港零售業造成深遠的影響。過去高度依賴中國旅客購買高價手錶、包包和珠寶的香港零售業，如今正面臨重大挑戰。

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