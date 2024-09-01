香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

▲香港「全民國家安全教育日」活動。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「高才通」政策推行近兩年，已引進5萬多名人才，但其中來自中國大陸的就佔9成半，被認為不夠國際化。對此，香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，雖然很多人來自大陸，但大部分是在美國畢業的，是國際人才。

孫玉菡在香港電台的節目上透露，當局正檢視已推行近兩年的高才通政策，目前還沒有最後結論，但整體而言，高才通的效益非常好，可配合「三中全會」打造人才集聚高地。

孫玉菡提到，政府估計高才通可為香港經濟帶來1.2%的貢獻，涉及340億港元，非常巨大。對於高才通的續簽量，孫玉菡說，明年年初會有首批續簽的人才，當局會嚴格按規定審批，包括要有工作或自己創業，以顯示有實質業務。

傳出有部分高才通只是做保險甚至是開空殼公司，孫玉菡強調，社交媒體上有不實的資訊，外界不要輕信，入境處會「盯緊」，人才必需有實質工作，開空殼公司是犯法的。

來到香港的5萬多名高才通人才當中，有9成半來自中國大陸，被認為不夠國際化，孫玉菡指出，不應只看國籍，最重要是有頂尖知識及國際眼界，且即使相當多人來自大陸，但當中多是在美國畢業，都是國際人才。

孫玉菡也強調，人才辦未來的工作重點是到歐洲及東南亞物色人才，首站會到馬來西亞。