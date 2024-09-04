警告三戰瀕臨爆發　川普：我有計畫「保證」解決烏俄戰爭

▲川普接受podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）採訪。（圖／翻攝YouTube／Lex Fridman）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普表示，他握有「保證」能夠結束烏克蘭戰爭的計畫，但唯有自己贏得11月總統大選才能公布。

法新社報導，川普在3日播出的podcast節目上，向主持人弗里德曼（Lex Fridman）談到，烏克蘭危機可能升級成「第三次世界大戰」，全球各地的幾個熱點都在沸騰，都是因為「美國沒有領導力」。

他表示，「如果我當選總統，將會達成一項協議，我保證。這是一場原本不應該發生的戰爭。我有一個非常嚴謹的計畫，能夠阻止烏克蘭與俄羅斯。」

不過，川普也坦言，如果現在公布計畫，到時候就無法實踐，更沒辦法取得成功，「你知道的，這有一部分是驚喜，對吧？」此外，他也表示，自己「對中國也有想法，也許不是計畫，但是一個想法。」

川普過去多次表示，如果自己還是美國總統，就不會發生戰爭，誓言結束拜登政府製造的所有國際危機。但他過去也因為稱讚普丁，多次招致批評。

川普7月出席共和黨全國代表大會時，就曾談論世界局勢，「戰火正在歐洲及中東肆虐，愈來愈多衝突陰影籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲。我們的星球正處於第三次世界大戰邊緣，而因為武器，這將是場前所未有的戰爭。」