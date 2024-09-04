友邦史瓦帝尼56歲國王「爽娶第16任妻」　南非前總統21歲愛女

▲我友邦史瓦帝尼的56歲國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（圖／總統府）



記者王佩翊／編譯

我友邦史瓦帝尼的56歲國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）2日與南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）的21歲女兒訂婚，兩人相差35歲，而女方則是國王的第16任妻子。

根據《衛報》報導，南非前總統朱瑪的21歲女兒努瑟玻（Nomcebo Zuma）2日晚間以史瓦帝尼準王妃的身分，在一年一度的傳統儀式「蘆葦節舞會」中正式亮相，並藉此宣告將與國王恩史瓦帝三世結婚的消息。

努瑟玻在舞會中與數百名女性一起跳舞，而她將成為恩史瓦帝三世的第16任妻子。

▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世曾出訪台灣。（圖／外交部）



現年56歲的恩史瓦帝三世1986年登基，統治著非洲最後一個君主專制國家史瓦帝尼。儘管史瓦帝尼大多數國民生活貧困，但是他仍然堅持過著奢華生活，因此也飽受批評。

蘆葦節舞會是史瓦帝尼的一項傳統女性成年禮，時間長達數日，在舞會上年輕女子會身著傳統服飾，光著上身跳舞、唱歌。

這並非恩史瓦帝三世第一次在蘆葦節舞會上宣布與年輕女子訂婚。恩史瓦帝三世2005年也曾在當年的蘆葦節舞會上，宣布與當時年僅17歲的芬迪萊（Phindile Nkambule）結婚。芬迪萊是他的第13任妻子。

努瑟玻出身於大家庭，她的父親南非前總統朱瑪擁有6段婚姻，現在有4名妻子和超過20名的子女。他2009年至2018年擔任南非總統，後因被控腐敗引咎辭職。