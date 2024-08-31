婆婆幫50歲大姑徵婚「瞧不起機車行的」！網笑傻子：不懂行情

▲原PO的老公開機車行，撐起全家人。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

所謂「三百六十行，行行出狀元」，每個職業都有各自辛苦的地方，一名女網友表示，50歲的大姑未婚，最近有人介紹新對象，但婆婆一聽到男方是開機車行的，就露出嫌棄的表情，認為對方配不上自己的女兒，但大姑月薪3萬元，學歷只有高中畢業，更讓她傻眼的是，「兒子就是開機車行的，可悲又無知」。

女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，大姑已經50歲還未婚，月薪約3萬元，學歷則是高中畢業，最近有人介紹結婚對象，對方是開機車行的，結果婆婆竟然嫌棄對方的職業，「認為自己的女兒很優秀，配不上她女兒」。

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女網友傻眼表示，大姑的學歷、工作都很普通，「長相也可以說是恐龍妹好嗎？不然怎麼會50歲還沒人要」，更誇張的是，婆婆的兒子就是開機車行的，「瞧不起別人，也忘了自己兒子的職業，可悲又無知」。

貼文曝光，掀起網友討論，「還有人介紹算不錯了，在嫌什麼」、「50歲有人要就該偷笑了，還嫌棄別人，拜託機車行有技術根本不怕沒飯吃」、「黑手貴族不是叫假的」、「真的很傻，開機車行超賺的好嗎」、「機車行月入可高的，只是沒多少人有那本事」、「好險對方逃過一劫」。

事實上，之前也有網友討論過「機車行好經營嗎？」底下網友則留言，「還蠻好賺的、獲利高、短時間致富」、「老店房子是自己的，不用幫房東打工，自然價格比較便宜」、「店都小小的，每天一堆客人，賺到不敢店休」、「基本上是做回頭客的，跟超商一樣，最常光顧的都是附近的客人」、「超好經營，在台灣可能比超商還多」、「不要坑人，誠實、技術別太差，很難倒」、「好賺，認識一家機車行老闆，三個兒子全都在附近開機車行」、「光換機油就能活了」。