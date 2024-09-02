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拒絕處理夫家破爛事！老公過世後　日本人妻申請離婚「斷絕關係」

拒絕處理夫家破爛事！老公過世後　日本人妻申請離婚「斷絕關係」

▲日本法務省統計，「死後離婚」申請數量暴增至近一年3000件以上。（示意圖／翻攝自ひいらぎ法律事務所）

圖文／CTWANT

目前日本出現一種奇特的景象，就是一對夫妻中當丈夫先一步離去後，妻子申請「死後離婚」的數量持續上升中，而背後的原因主要是女性不想在丈夫過世後，持續處理複雜的親屬關係，或是管理公婆的墳地等原因。

根據《產經新聞》報導指出，據日本法務省統計，「死後離婚」（正式名為「姻族關係終止通知」，婚族関係終了届）的申請數量從十年前的2213件，暴增至近一年3000件以上，可以感覺到趨勢有明顯增加。值得一提的是，這當中有許多是女性提出申請。

一位53歲的東京美容院經營者就表示，在丈夫過世後，她不僅需要處理丈夫喪事，還要應對來自丈夫母親的連番打擾和無理要求，像是遺物分配、佛壇處理等事物。這些事情讓她感到極度疲憊和困擾，最終選擇「死後離婚」的方式來正式斷絕與姻親之間的法律關係。

在完成手續後，該名女子表示自己擺脫巨大心理壓力，生活變得十分清爽與輕鬆。重要的是，在執行「死後離婚」後，其實也不會影響遺產繼承權或遺族年金的領取，而同時，重要的事情也無須經過姻親的同意，也不用事先通知他們或與他們討論。

但報導也提到，這樣單方面法律行為可能會引發感情方面的問題。在部份情況下，死後離婚的通知交出後，女子與夫家之間的關係可能進一步惡化，在財產繼承上可能也會發生問題。

尤其在育有子女的情況下，小孩在法律上仍然與夫家有血親關係，即便妻子與過世丈夫的姻族關係被終止，但血親相關的法律繼承問題仍可能會引發不小的爭議。因此，專業律師也建議，在提交終止通知需要謹慎判斷，同時也要考慮到可能的長期後果。

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