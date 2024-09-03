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相親遭嫌「手機不是蘋果的」　他列4雷點！兩派吵翻：這就是現實

▲▼相親,約會,AA制,結帳,媽寶,暖男,男友,餐廳,吃飯,拉麵,魯蛇,請客,服務業,奧客。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO拒絕後續的聯繫與邀約。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，因此許多人會靠相親找對象，一名網友分享人生第一次相親的經驗，見面當天女生遲到了10分鐘，看到他拿的手機不是蘋果，似乎很嫌棄，過程中還問了很多薪資、工作的事情，甚至還說不能接他家的事業，讓他直呼「超雷」。

有網友在PTT發文，「人生第一次相親體驗」，親戚熱情介紹對象，他抱持試試看的心情接受了，女方33歲，看照片雙方都還可以接受，事先有說好男生出約會飯錢，女生約時間地點，第一次見面女生就遲到10分鐘，「我過去車程1小時，女方附近10分內就可以到」。

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之後女方看到他拿著三星的手機，開口問「你不是用蘋果手機？」並稱讚蘋果手機很耐用，全家人都用蘋果的，女方也解釋因為早上在工作，所以才遲到了，等等還要回去上班，過程中女方也問了許多工作、薪資的事情。

女方透露，曾當3年的百貨公司櫃姐，現在回去接家業，無法像男性一樣靠體力到工地工作拿高薪，想找可以吹冷氣的行政職，但薪資又很低，又提到未來想開美甲店，但是沒有技術，且開店需要50萬元，也擔心未來會倒，「還說她也不會美容理髮，也無法接我家的店」。

結束第一次約會，原PO直呼「雷雷的」，他列出4原因，遲到對他來說是大忌，再來是一碰面就嫌棄不是蘋果的手機，女方說想開美甲店，但是沒技術也不去學，「聊開店要50萬，是要我出的意思嗎？」女方還提到不會美容理髮，無法接他家的理髮店，「都沒開始交往，就在想我家的店了？我個人是不太能接受啦，找個理由拒絕後續的邀約，算是體驗一次人生，過程算是蠻好玩的經驗」。

貼文曝光，掀起網友討論，「雖然說相親目的是很直接的，但第一次就這樣問也是雷」、「 完全不懂拿蘋果有什麼優越感，不就一支手機」、「女生不漂亮學歷不高，一點點內在和外表都沒有，憑什麼高富帥要喜歡她」。不過也有人認為，「至少她表達得很坦誠」、「這不就大多數的現實嗎，以為還在談學生戀愛嗎」、「誠實不很好嗎，要理想去夢裡找」、「這種直接說的，其實後來會發現對你最好，不會浪費大家時間」。

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