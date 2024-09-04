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10天9.5萬坐月子！寶寶「屁股爛肉黏尿布」　母怒：醫師沒發現？

▲女嬰爛屁股跟血便。（圖／民眾提供）

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心，結果女嬰一天拉稀10多次，且嚴重尿布疹，屁股甚至潰爛，家屬怒貼文砲轟月子中心。（圖／投訴媽咪提供）

記者游瓊華、唐詠絮／連線報導

FB擁有近8萬名粉絲追蹤的直播主溫小姐，在臉書上發文怒控，到彰化基督教醫院華仁愛產後護理之家坐月子，沒想到才入住13天，寶寶就因為屁股潰爛住院打點滴，怒控護理人員照顧不當。彰基也出面說明，表示檢驗報告顯示，寶寶有腸道以及皮膚過敏體質，至於詳細原因還要進一步釐清。

彰化基督教醫院華仁愛產後護理之家在網路評價高達4.9顆星，經常一房難求。溫小姐表示，華仁愛月子中心在當地頗負盛名，也因中心提供「小兒科醫師天天巡房」為號召，因此以每天9500元價格入住10天，沒想到孩子狂腹瀉、嚴重尿布疹，到屁股潰爛必須住院，讓她忍不住砲轟「醫師巡房巡到哪裡？」

▲華仁月子中心。（圖／記者游瓊華攝）

▲華仁愛月子中心在當地頗負盛名，準媽咪想預約產後入住常一房難求。（圖／彰基提供）

艾蕎恩表示，剛入住第三天就發現寶寶狀況不太對勁，不斷腹瀉、屁股也出現脫皮，後期還出現血便的情況，但詢問護理人員都得到「這是正常現象」，讓她無法接受，認為護理人員照顧不當。

▲彰化基督教醫院兒科部主任蔡易晉。（圖／民眾提供）

▲彰化基督教醫院兒科部主任蔡易晉說明寶寶情況，檢驗發現寶寶是少見的過敏性直腸結腸炎（FPIAP）。（圖／民眾提供）

彰化基督教醫院回應，女嬰係因為牛奶蛋白誘發的過敏性直腸結腸炎以及皮膚過敏，才會出現一天腹瀉15次的情況，已經建議家長改使用高度水解的配方奶，也給了止瀉藥並請皮膚科醫師會診，後續會密切觀察女嬰的情況。

ET快訊
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關鍵字：

彰基華仁月子中心屁股潰爛尿布疹

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