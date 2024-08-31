鬼月怕卡到陰！不敢進醫院　「滿床中」彰基駁迷信傳言

▲農曆7月彰基醫院滿床。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

觀念改變了！早年民間習俗，農曆七月禁忌多，外出旅遊或到醫院探病、就診或排刀動手術，甚至排斥進出殯儀館，深怕會卡到陰帶回一群好兄弟，彰化基督教醫院強調，現代跟以前不一樣，民眾觀念也跟著改變了，到院就診民眾不減反增，也提醒民眾，切勿因為內心恐懼造成無法挽救的後果，喪失寶貴的生命。

彰基醫學中心統計，今年農曆七月，加護病房、一般病房幾乎都是滿床，非假日每天也有約140台開刀，葉克膜小組和腦中風緊急動脈取栓團隊依然24小時運作，患者當然不會減少，尤其癌症診斷量每年超過5200例，在醫學中心裡為台灣重要的治療癌症重鎮。

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▲彰基醫院。（圖／彰基提供）

彰基指出，許多醫院在鬼月急診量大致會下降10-15%，如果主要以輕症為主，降幅可能超過30%；手術的量則降幅更大。但若是以處理急重難罕等剛性需求為主的大醫學中心，患者多為癌症、移植手術、重大外傷、心肌梗塞、腦中風、休克、生產等疾病，這些剛性需求的患者仍擠得醫院水泄不通。

總院長陳穆寬教授指出，以他30多年的行醫經驗，彰基初期規模沒有像現在那麼龐大，相對來講也沒有那麼多的急重難症患者，因此病人因為迷信很多都不敢在農曆七月來開刀，甚至因此延誤了病情造成了無法回復的後果。

陳穆寬說，但是近幾年即使在農曆七月，他的手術患者不但沒有減少，而且每年越來越多，可以說時代跟以前不一樣，觀念也跟著改變了。也提醒民眾切勿因為內心恐懼、害怕不敢就醫，導致病情擴大、擴散，造成無法挽救的後果，喪失寶貴的生命。

▲彰基總院長陳穆寬。（圖／彰基提供）