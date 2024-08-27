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社會 社會焦點 保障人權

海龍CO2外洩重創！大愛母悲痛同意38歲兒器捐　同事萬分不捨

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱「海龍離岸風電」20日上午因裝設CO2鋼瓶時，56支氣體不慎外洩，造成17人中毒送醫，其中3人（38歲賴男、58歲劉男、19歲簡男）當場失去生命跡象送醫急救，19歲簡男已於昨(26日)宣告不治、賴男仍重度昏迷，下午轉院至彰基進行器捐評估，由於他平時對工作非常認真負責，如今他將器捐遺愛人間，更是令同事萬分不捨。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基外科部副主任張尚文醫師。（圖／彰基提供）

▲賴男重度昏迷家屬同意器捐。（圖／彰基提供）

彰基外科部副主任張尚文醫師表示，賴先生下午進到彰基醫院加護病房，會持續評估他的身體狀況，會在適當時間開始啟動腦判(腦死判定) 程序，是有一個法定流程、第一次成功通過之後還需4小時再經過第二次腦判，不過即使腦判通過後還需要檢察官及法醫訊問後才能進行器捐流程，大概需要一天才能完成相關的流程。

▲彰基外科部副主任張尚文醫師。（圖／彰基提供）

▲彰基外科部副主任張尚文醫師。（圖／彰基醫院提供）

張尚文醫師表示，8月20日海龍離岸風電CO2外洩，造成多人送醫急救，其中賴男送到鹿基醫院，經過高品質的CPR急救後有恢復心跳，但經過連日來的搶救，他的神經學反應並沒有起色。

張尚文指出，賴先生在媽媽同意下進行器捐，根據他同事轉述，賴先生平常是一名兢兢業業認真工作的年輕人，卻遭遇如此令人遺憾的事情，令大家相當不捨，院方更感謝他器捐遺愛人間的精神，後續也會進行相關的評估，來完成他最後的遺願。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，現場畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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