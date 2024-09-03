獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便　

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心嚴重尿布疹，屁股紅通通，還狂拉血便...（圖／翻攝自官網）

ETtoday突發中心／綜合報導

彰化一位媽媽產後到彰基醫院華仁愛產後護理之家坐月子，新生女兒也在護理之家照護，不料從一開始尿布疹、脫皮到今（3日）才出生第13天，整個屁股就像是被燙傷過一樣紅通通，又經歷多次血便，如今躺在病房內吊點滴，讓媽媽焦急痛哭，也不禁想問：為何女兒剛出生沒幾天就要住院治療？醫院到底出現什麼問題？

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹，嚴重到像燒燙傷。（圖／媽咪提供）

這位媽媽將住進月子中心過程PO上臉書，稱今天是女兒出生第13天，本來在華仁愛月子中心，但從起初一點點尿布疹，到後面變成屁股一大片紅通通，現在已經住進醫院治療。

她指出，8月28日發現女兒屁股已經有一點脫皮，當下拿照片給護理人員看，但對方說是「皺摺」，用「寶寶霜」就好，怎料後來又說尿布疹嚴重，必須開藥。

當下她聽到要開藥，想到護理人員可能無暇給女兒頻繁換尿布，因此將女兒帶回家照顧，隔天狀況也確實有好轉，並使用護理中心後來開的「美康」，沒想到又開始紅屁屁，現在惡化到必須使用燒燙傷藥膏。

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心，尿布疹到像燒燙傷，一片紅通通，還拉出血便。（圖／媽咪提供）

這位媽媽難過地說，「現在孩子必須打點滴住院，等檢查才知道到底是發生什麼事，現在真的不知道我要怎麼辦，我本來到月子中心也是想著孩子剛出生很脆弱，如果給專業的顧會比較好，竟是這樣的結果？她那麼小一個就要在病房打點滴也不能陪同，我真的覺得很難過，尿布疹竟會嚴重到醫生開燙傷藥膏」。

▲出生13天小女嬰住進新生兒病房吊點滴。（圖／媽咪提供）

媽咪哽咽指出，剛開始一發現女嬰一直便便時，還問了醫護人員，得到的回覆「小嬰孩頻便是正常的」，沒想到竟是拉血便，今天晚上到醫院探視，短短30分鐘寶寶又拉了2次血便、最後一次還整個拉血水，難過到揪心不知道如何是好。

貼文一出，立即湧眾多網友留言「這不單尿布疹好像也對尿布牌子排斥才會那麼嚴重」、「真的太誇張了吧」、「應該是很少換尿布、用擦拭的沒有水洗、沒用屁屁膏導致」、「大人都受不了了，不要說小小baby了，看了就心好痛」，並祈禱祝福小女嬰盡快康復。

▲出生13天小女嬰臉部也被刮傷。（圖／投訴媽咪提供）

媽咪說，她這幾天擔心女兒的身體，吃不下睡不好，本來住在月子中心的，也提早離院，整顆心都懸著女兒的身體，怕一直血便身體會撐不下去，今晚在女兒病房前為她加油打氣，看著她趴臥著，紅通通的屁股，眼淚奪眶而出，心疼才出生13天的小孩要忍受這樣的折磨。

由於明天血便檢體報告出爐，院方也表示會有兒科醫師組成相關團隊，進一步治療，請家長不用擔心。