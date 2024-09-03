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獨／出生13天女嬰住彰基月子中心！屁股像被火燒　狂拉到血便　

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹到像燒燙傷紅通通還狂便便到拉血便。（圖／投訴媽咪提供）

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心嚴重尿布疹，屁股紅通通，還狂拉血便...（圖／翻攝自官網）

ETtoday突發中心／綜合報導

彰化一位媽媽產後到彰基醫院華仁愛產後護理之家坐月子，新生女兒也在護理之家照護，不料從一開始尿布疹、脫皮到今（3日）才出生第13天，整個屁股就像是被燙傷過一樣紅通通，又經歷多次血便，如今躺在病房內吊點滴，讓媽媽焦急痛哭，也不禁想問：為何女兒剛出生沒幾天就要住院治療？醫院到底出現什麼問題？

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹到像燒燙傷紅通通還狂便便到拉血便。（圖／投訴媽咪提供）

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹，嚴重到像燒燙傷。（圖／媽咪提供）

這位媽媽將住進月子中心過程PO上臉書，稱今天是女兒出生第13天，本來在華仁愛月子中心，但從起初一點點尿布疹，到後面變成屁股一大片紅通通，現在已經住進醫院治療。

她指出，8月28日發現女兒屁股已經有一點脫皮，當下拿照片給護理人員看，但對方說是「皺摺」，用「寶寶霜」就好，怎料後來又說尿布疹嚴重，必須開藥。

當下她聽到要開藥，想到護理人員可能無暇給女兒頻繁換尿布，因此將女兒帶回家照顧，隔天狀況也確實有好轉，並使用護理中心後來開的「美康」，沒想到又開始紅屁屁，現在惡化到必須使用燒燙傷藥膏。

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹到像燒燙傷紅通通還狂便便到拉血便。（圖／投訴媽咪提供）

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心，尿布疹到像燒燙傷，一片紅通通，還拉出血便。（圖／媽咪提供）

這位媽媽難過地說，「現在孩子必須打點滴住院，等檢查才知道到底是發生什麼事，現在真的不知道我要怎麼辦，我本來到月子中心也是想著孩子剛出生很脆弱，如果給專業的顧會比較好，竟是這樣的結果？她那麼小一個就要在病房打點滴也不能陪同，我真的覺得很難過，尿布疹竟會嚴重到醫生開燙傷藥膏」。

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹到像燒燙傷紅通通還狂便便到拉血便。（圖／投訴媽咪提供）

▲出生13天小女嬰住進新生兒病房吊點滴。（圖／媽咪提供）

媽咪哽咽指出，剛開始一發現女嬰一直便便時，還問了醫護人員，得到的回覆「小嬰孩頻便是正常的」，沒想到竟是拉血便，今天晚上到醫院探視，短短30分鐘寶寶又拉了2次血便、最後一次還整個拉血水，難過到揪心不知道如何是好。

貼文一出，立即湧眾多網友留言「這不單尿布疹好像也對尿布牌子排斥才會那麼嚴重」、「真的太誇張了吧」、「應該是很少換尿布、用擦拭的沒有水洗、沒用屁屁膏導致」、「大人都受不了了，不要說小小baby了，看了就心好痛」，並祈禱祝福小女嬰盡快康復。

▲出生13天小女嬰住彰基月子中心尿布疹到像燒燙傷紅通通還狂便便到拉血便。（圖／投訴媽咪提供）

▲出生13天小女嬰臉部也被刮傷。（圖／投訴媽咪提供）

媽咪說，她這幾天擔心女兒的身體，吃不下睡不好，本來住在月子中心的，也提早離院，整顆心都懸著女兒的身體，怕一直血便身體會撐不下去，今晚在女兒病房前為她加油打氣，看著她趴臥著，紅通通的屁股，眼淚奪眶而出，心疼才出生13天的小孩要忍受這樣的折磨。

由於明天血便檢體報告出爐，院方也表示會有兒科醫師組成相關團隊，進一步治療，請家長不用擔心。

▲剛出生13天女兒血便又嚴重尿布疹，媽媽痛心po文。（圖／媽咪提供）

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